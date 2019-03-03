Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, что очень рад за достижения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
– В осенней части прошлого сезона вы играли и забивали постоянно, пока зимой не пришел Дзюба. Вам Божович объяснял ситуацию, не осталось обиды на тренера?
– Я забил к зимнему перерыву семь голов и рассчитывал продолжать во втором круге. Не могу сказать, что осталась именно обида. Но точно знаю, что не заслуживал этого, а был достоин постоянно выходить на поле. Понимаю, если бы я или команда выглядели плохо, находились на низком месте – да, это футбол.
Но по тому, что показал в первой части чемпионата, считаю, должен был остаться первым нападающим. Не получилось. Тренер – и я так же говорил и про Семака – выбрал свои цели. Божович хотел Дзюбу, Артем пришел и играл, а я сидел в запасе. Но что делать, нужно на всем в жизни учиться.
– 2018-й – год Дзюбы. Он может играть еще круче?
– В "Арсенале" он выглядел отлично. Он приехал, поняв, что это важные полгода для того, чтобы осуществить свою мечту. И на чемпионате мира Артем выглядел отлично. И в этом смысле я очень за него счастлив, потому что Дзюба очень хороший парень. Сможет ли он повторить? Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке, и тогда все возможно. А вот если травмы будут мешать, придется тяжело.
– Осенью вы рассказывали, что катаетесь по Туле с подсказками от Дзюбы.
– Серьезно, так и было. Сел с игравшим тогда в "Арсенале" Чаушичем в такси, а навигатор говорил знакомым голосом. Я спросил: "Это, что – Дзюба?" А водитель ответил: "Да, его можно выбрать". Я и не знал, что он стал голосом навигатора, и сразу ему позвонил. Попросил сказать, куда ехать. Нормально пошутили.
"Спорт-Экспресс"
– В осенней части прошлого сезона вы играли и забивали постоянно, пока зимой не пришел Дзюба. Вам Божович объяснял ситуацию, не осталось обиды на тренера?
– Я забил к зимнему перерыву семь голов и рассчитывал продолжать во втором круге. Не могу сказать, что осталась именно обида. Но точно знаю, что не заслуживал этого, а был достоин постоянно выходить на поле. Понимаю, если бы я или команда выглядели плохо, находились на низком месте – да, это футбол.
Но по тому, что показал в первой части чемпионата, считаю, должен был остаться первым нападающим. Не получилось. Тренер – и я так же говорил и про Семака – выбрал свои цели. Божович хотел Дзюбу, Артем пришел и играл, а я сидел в запасе. Но что делать, нужно на всем в жизни учиться.
– 2018-й – год Дзюбы. Он может играть еще круче?
– В "Арсенале" он выглядел отлично. Он приехал, поняв, что это важные полгода для того, чтобы осуществить свою мечту. И на чемпионате мира Артем выглядел отлично. И в этом смысле я очень за него счастлив, потому что Дзюба очень хороший парень. Сможет ли он повторить? Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке, и тогда все возможно. А вот если травмы будут мешать, придется тяжело.
– Осенью вы рассказывали, что катаетесь по Туле с подсказками от Дзюбы.
– Серьезно, так и было. Сел с игравшим тогда в "Арсенале" Чаушичем в такси, а навигатор говорил знакомым голосом. Я спросил: "Это, что – Дзюба?" А водитель ответил: "Да, его можно выбрать". Я и не знал, что он стал голосом навигатора, и сразу ему позвонил. Попросил сказать, куда ехать. Нормально пошутили.
"Спорт-Экспресс"
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