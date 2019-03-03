Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, что очень рад за достижения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.– Я забил к зимнему перерыву семь голов и рассчитывал продолжать во втором круге. Не могу сказать, что осталась именно обида. Но точно знаю, что не заслуживал этого, а был достоин постоянно выходить на поле. Понимаю, если бы я или команда выглядели плохо, находились на низком месте – да, это футбол.Но по тому, что показал в первой части чемпионата, считаю, должен был остаться первым нападающим. Не получилось. Тренер – и я так же говорил и про Семака – выбрал свои цели. Божович хотел Дзюбу, Артем пришел и играл, а я сидел в запасе. Но что делать, нужно на всем в жизни учиться.– В "Арсенале" он выглядел отлично. Он приехал, поняв, что это важные полгода для того, чтобы осуществить свою мечту. И на чемпионате мира Артем выглядел отлично. И в этом смысле я очень за него счастлив, потому что Дзюба очень хороший парень. Сможет ли он повторить? Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке, и тогда все возможно. А вот если травмы будут мешать, придется тяжело.– Серьезно, так и было. Сел с игравшим тогда в "Арсенале" Чаушичем в такси, а навигатор говорил знакомым голосом. Я спросил: "Это, что – Дзюба?" А водитель ответил: "Да, его можно выбрать". Я и не знал, что он стал голосом навигатора, и сразу ему позвонил. Попросил сказать, куда ехать. Нормально пошутили.