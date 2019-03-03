Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, что очень рад за достижения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

– В осенней части прошлого сезона вы играли и забивали постоянно, пока зимой не пришел Дзюба. Вам Божович объяснял ситуацию, не осталось обиды на тренера?

– Я забил к зимнему перерыву семь голов и рассчитывал продолжать во втором круге. Не могу сказать, что осталась именно обида. Но точно знаю, что не заслуживал этого, а был достоин постоянно выходить на поле. Понимаю, если бы я или команда выглядели плохо, находились на низком месте – да, это футбол.

Но по тому, что показал в первой части чемпионата, считаю, должен был остаться первым нападающим. Не получилось. Тренер – и я так же говорил и про Семака – выбрал свои цели. Божович хотел Дзюбу, Артем пришел и играл, а я сидел в запасе. Но что делать, нужно на всем в жизни учиться.

– 2018-й – год Дзюбы. Он может играть еще круче?

– В "Арсенале" он выглядел отлично. Он приехал, поняв, что это важные полгода для того, чтобы осуществить свою мечту. И на чемпионате мира Артем выглядел отлично. И в этом смысле я очень за него счастлив, потому что Дзюба очень хороший парень. Сможет ли он повторить? Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке, и тогда все возможно. А вот если травмы будут мешать, придется тяжело.

– Осенью вы рассказывали, что катаетесь по Туле с подсказками от Дзюбы.

– Серьезно, так и было. Сел с игравшим тогда в "Арсенале" Чаушичем в такси, а навигатор говорил знакомым голосом. Я спросил: "Это, что – Дзюба?" А водитель ответил: "Да, его можно выбрать". Я и не знал, что он стал голосом навигатора, и сразу ему позвонил. Попросил сказать, куда ехать. Нормально пошутили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джорджевич Дзюба Зенит
Сегодня, 17:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.