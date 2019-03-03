"Рубин" сыграл вничью со "Слованом" на тренировочном сборе в турецком Белеке. Игра завершилась со счетом 2:2.: Чаврич, 1 (0:1); Камболов, 58 — с пенальти (1:1); Степанов, 70 (1:2); Шпорар, 76 — с пенальти (2:2).": Волк, Калинин, Микушин, Уремович, Останин, Голдобин, Могилевец, Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Полоз.Волк, Степанов, Агапов, Камболов, Зиганшин, Голдобин, Мухаметзянов, Башкиров, Шекари (Джафаров, 71), Сагитов (Коблов, 71), Давиташвили.