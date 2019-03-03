Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

Новости партнеров

"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"

"Рубин" сыграл вничью со "Слованом" на тренировочном сборе в турецком Белеке. Игра завершилась со счетом 2:2.

"Рубин" — "Слован" (Словакия) — 2:2

Голы: Чаврич, 1 (0:1); Камболов, 58 — с пенальти (1:1); Степанов, 70 (1:2); Шпорар, 76 — с пенальти (2:2).

"Рубин": Волк, Калинин, Микушин, Уремович, Останин, Голдобин, Могилевец, Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Полоз.

"Рубин": Волк, Степанов, Агапов, Камболов, Зиганшин, Голдобин, Мухаметзянов, Башкиров, Шекари (Джафаров, 71), Сагитов (Коблов, 71), Давиташвили.
Теги: Рубин Слован
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