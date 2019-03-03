Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее

"Спартак" стал победителем Кубка "Матч Премьер" в Катаре.

Трофей за победу был выставлен в музее московского клуба на "Открытие Арене".

На ближайшей неделе посетители экскурсионных туров смогут сфотографироваться с трофеем и прикоснуться к нему.

Теги: Спартак
Сегодня, 20:36
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(3)
#16  mongolor  СПБ (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
но и прикоснуться к нему.)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#15  horse72  Сибирь (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Это даже не кубок России...Ну поставили и поставили. У каждого свой уровень- у кого то еврокубок(а у зенита не один), у кого то кубок тв канала.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#14  пушкин  спб (Сегодня, 21:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
На ближайшей неделе посетители экскурсионных туров смогут сфотографироваться с трофеем и прикоснуться к нему.

Насчёт прикоснуться, это устроители погорячились, конечно, всякий знает, что свиньи готовы облобызать его, а это уже посягательство на ценный экспонат, как святыню, что противоречит правилам содержания музея.
И почему не говорят об усилении охраны , и повышенной готовности райотдела полиции Тушино, на случай вероломного нападения на музей...., легкомысленно как-то спартак подошёл к столь знаменательному трофею?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#13  пончевед   (Сегодня, 21:16)
  • 0
  •  (4)

Цитата: капля никотина
Цитата: пончевед
а что,японцы любят на чужие мужские трусы смотреть?

Половая культура японцев располагает к покупке в супермаркетах ношеных трусов. В основном девичьих и детских, но есть и тонкие ценители семейников (как ценностей, так и трусов). При чем это явление настолько массовое, что это продается в супермаркетах - то есть в сетях.

Eбаные извращенцы. Так на Тойоте за день намашешься кувалдой, что потом такие извраты вылезают, просто страх - то чьи то трусики как маску на лицо, или секс-бары (часто на колесах), где на конвейере так развальцуют жопу, что следующий рабочий день - строго стоя, то в загс с секс-куклой. Брррр.... Страна победивших технологий.

мда уж flushed а ведь на нашем,гад,вполне себе сносно пишет.сразу по нему и не скажешь что из узкоглазых.

Цитата: Stilet
так спартачи в женских же ходют. Де Зеув подтверждает

даже не хочу знать откуда ты знаешь столь интимные подробности про де зеува.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#12  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:05)
  • -1
  •  (13)

Цитата: ZeArt83
Великой"команде,"великий"кубок

удодина, эти слова можешь своей команде пришпандорить, только слово "искусственная" добавь..
команда бомжей, держащаяся наверху пока пидерские у власти..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#11  Stilet   (Сегодня, 21:05)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
но и прикоснуться к нему.
laughing

Кто желает прикоснуться к жопе к Копе Канделаки??? laughing

Цитата: пончевед
а что,японцы любят на чужие мужские трусы смотреть?

так спартачи в женских же ходют. Де Зеув подтверждает smile
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:56)
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: пончевед
а что,японцы любят на чужие мужские трусы смотреть?

Половая культура японцев располагает к покупке в супермаркетах ношеных трусов. В основном девичьих и детских, но есть и тонкие ценители семейников (как ценностей, так и трусов). При чем это явление настолько массовое, что это продается в супермаркетах - то есть в сетях.

Eбаные извращенцы. Так на Тойоте за день намашешься кувалдой, что потом такие извраты вылезают, просто страх - то чьи то трусики как маску на лицо, или секс-бары (часто на колесах), где на конвейере так развальцуют жопу, что следующий рабочий день - строго стоя, то в загс с секс-куклой. Брррр.... Страна победивших технологий.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  ZeArt83   (Сегодня, 20:56)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
"Великой"команде,"великий"кубок joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#8  solig65   (Сегодня, 20:54)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соль на раны бомжам и лохам!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:54)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Будет что показывать новому тренеру и дурачкам, которые переходят в поросятню...

А что же зас...али поехать на турнир. или"папа" денег не дал
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  пончевед   (Сегодня, 20:48)
  • +4
  •  (8)

Цитата: Ziggy
Цитата: ВИКНИКСОР
А трусов после 0-7 в Ливерпуле, в музее нет?


Японец что ли?

а что,японцы любят на чужие мужские трусы смотреть? flushed
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#5  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:46)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
А трусов после 0-7 в Ливерпуле, в музее нет?


Японец что ли?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#4  культурный человек   (Сегодня, 20:46)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Барселона»
молодцы. знаковая победа. без иронии говорю.


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Эх!
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:41)
  • -1
  •  (17)

А трусов после 0-7 в Ливерпуле, в музее нет?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 20:41)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну нормально так.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  sanyapytilin   (Сегодня, 20:39)
  • -4
  •  (26)
Болеет за:
ЦСКА
Будет что показывать новому тренеру и дурачкам, которые переходят в поросятню...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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