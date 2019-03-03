"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее

? Сегодня «Кубок Фонбет Матч Премьер», который вчера завоевала наша команда, уже выставлен на @otkritiearena в спартаковском музее.



В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему. pic.twitter.com/tX28SVtSr5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 30, 2019

"Спартак" стал победителем Кубка "Матч Премьер" в Катаре.Трофей за победу был выставлен в музее московского клуба на "Открытие Арене".На ближайшей неделе посетители экскурсионных туров смогут сфотографироваться с трофеем и прикоснуться к нему.