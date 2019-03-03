Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:14
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
15:40
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (20)
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (20)
14:22
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
12:53
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
В среду, 30 января, футболисты московского ЦСКА провели одну, вечернюю тренировку на сборе в Кампоаморе.
Футболисты, на которых выпала наибольшая нагрузка во вторник на спарринге с датским "Норшелланном" (2:1), занимались по облегченной программе, ограничившись беговой работой. Остальные провели полноценное занятие. В нём принял участие и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, пропустивший контрольный матч с датчанами.
"Чемпионат.сом"
Футболисты, на которых выпала наибольшая нагрузка во вторник на спарринге с датским "Норшелланном" (2:1), занимались по облегченной программе, ограничившись беговой работой. Остальные провели полноценное занятие. В нём принял участие и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, пропустивший контрольный матч с датчанами.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.