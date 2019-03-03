ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
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5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
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Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА

В среду, 30 января, футболисты московского ЦСКА провели одну, вечернюю тренировку на сборе в Кампоаморе.

Футболисты, на которых выпала наибольшая нагрузка во вторник на спарринге с датским "Норшелланном" (2:1), занимались по облегченной программе, ограничившись беговой работой. Остальные провели полноценное занятие. В нём принял участие и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, пропустивший контрольный матч с датчанами.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сигурдссон ЦСКА
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