Александр Самедов - о Каррере: он хороший тренер, который добился результата

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|...
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|16
|Енисей
|17
|10
Крылья Советов (Россия)
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов высказался в адрес экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры. Он рассказал, что общался с итальянским специалистом после того, как узнал о решении клуба расторгнуть с ним контракт, которое было принято на совете директоров.
– Допускаете мысль, что вся история с вами из-за того, что вы были первым, кто поблагодарил Карреру после его увольнения?
– Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.
– Представим, что вы не сделали тот самый пост о Каррере – могло такое быть, что игроки промолчали?
– Не могу говорить за ребят. Сделал то, что посчитал нужным. Меня никто не просил, не говорил об этом. Как появилось время, написал. Повлияло или нет? Это не мое дело, у каждого своя голова на плечах.
– Понимаете, почему часть футболистов команды сначала пришла на прощальный вечер и сказала добрые слова, а потом начала предъявлять тренеру претензии через прессу? Как к этому относитесь?
– Никак не отношусь, это их отношение к Каррере. О моем отношении к Массимо уже все сказал, поблагодарил его лично, поблагодарил в Инстаграме. У меня было с ним все отлично.
– Каррера – топ-тренер?
– Он хороший тренер, который добился результата. Что значит в принципе – топ-тренер? Ты или даешь результат или нет? Работа тренера такова, что великие специалисты, у которых много трофеев, считались топами, но лишались работы из-за отсутствия результата. Пример – Моуринью. Это жизнь. Ты даешь результат – значит, топ. Не даешь – уже не топ. То же самое и по отношению к футболистам.
"Спорт-Экспресс"
– Допускаете мысль, что вся история с вами из-за того, что вы были первым, кто поблагодарил Карреру после его увольнения?
– Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.
– Представим, что вы не сделали тот самый пост о Каррере – могло такое быть, что игроки промолчали?
– Не могу говорить за ребят. Сделал то, что посчитал нужным. Меня никто не просил, не говорил об этом. Как появилось время, написал. Повлияло или нет? Это не мое дело, у каждого своя голова на плечах.
– Понимаете, почему часть футболистов команды сначала пришла на прощальный вечер и сказала добрые слова, а потом начала предъявлять тренеру претензии через прессу? Как к этому относитесь?
– Никак не отношусь, это их отношение к Каррере. О моем отношении к Массимо уже все сказал, поблагодарил его лично, поблагодарил в Инстаграме. У меня было с ним все отлично.
– Каррера – топ-тренер?
– Он хороший тренер, который добился результата. Что значит в принципе – топ-тренер? Ты или даешь результат или нет? Работа тренера такова, что великие специалисты, у которых много трофеев, считались топами, но лишались работы из-за отсутствия результата. Пример – Моуринью. Это жизнь. Ты даешь результат – значит, топ. Не даешь – уже не топ. То же самое и по отношению к футболистам.
"Спорт-Экспресс"
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