РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
...
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
16 Енисей 17 10
полная таблица

Крылья Советов (Россия)

ОренбургНет датыКрылья
Советов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

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Александр Самедов - о Каррере: он хороший тренер, который добился результата

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов высказался в адрес экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры. Он рассказал, что общался с итальянским специалистом после того, как узнал о решении клуба расторгнуть с ним контракт, которое было принято на совете директоров.

– Допускаете мысль, что вся история с вами из-за того, что вы были первым, кто поблагодарил Карреру после его увольнения?

– Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.

– Представим, что вы не сделали тот самый пост о Каррере – могло такое быть, что игроки промолчали?

– Не могу говорить за ребят. Сделал то, что посчитал нужным. Меня никто не просил, не говорил об этом. Как появилось время, написал. Повлияло или нет? Это не мое дело, у каждого своя голова на плечах.

– Понимаете, почему часть футболистов команды сначала пришла на прощальный вечер и сказала добрые слова, а потом начала предъявлять тренеру претензии через прессу? Как к этому относитесь?

– Никак не отношусь, это их отношение к Каррере. О моем отношении к Массимо уже все сказал, поблагодарил его лично, поблагодарил в Инстаграме. У меня было с ним все отлично.

– Каррера – топ-тренер?

– Он хороший тренер, который добился результата. Что значит в принципе – топ-тренер? Ты или даешь результат или нет? Работа тренера такова, что великие специалисты, у которых много трофеев, считались топами, но лишались работы из-за отсутствия результата. Пример – Моуринью. Это жизнь. Ты даешь результат – значит, топ. Не даешь – уже не топ. То же самое и по отношению к футболистам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Каррера Крылья Советов Спартак
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