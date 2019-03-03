Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Дарио Срна пожелал удачи Ракицкому

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Ярославу Ракицкому, перешедшему в "Зенит".

"Мой друг, мы вместе провели много лет в "Шахтере"! Много побеждали, иногда проигрывали, но вне зависимости от результата всегда играли с азартом, с душой и сердцем! Ты многое сделал для "Шахтера", и это знают и ценят болельщики. Сегодня ты переходишь в другой клуб, но если оглянуться, тебе есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться!

Ты можешь честно и открыто смотреть людям в глаза, и за это тебя уважают, любят и всегда будут уважать и любить. Ты один из лучших и самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось играть вместе! И я тебе желаю, чтобы ты продолжал получать удовольствие от футбола и радовал своих болельщиков! "Шахтеру" будет не хватать твоей преданности, твоего сильного и неуступчивого характера! Удачи, брат!" - написал Срна в своем Инстаграме.
Теги: Срна Шахтер Зенит Ракицкий
Сегодня, 05:15
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#1  molot327  Москва (Сегодня, 06:15)
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Болеет за:
ЦСКА
Достойно


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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