Андрей Воронин - о Ракицком: "Зенит" однозначно усилился

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:40
Руслан Ротань: Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу (2)
Руслан Ротань: Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу (2)
19:15
Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России (28)
Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России (28)
16:48
Геннадий Орлов: разговоры о цвете кожи возможного новичка "Зенита" Барриоса - это глупости (46)
Геннадий Орлов: разговоры о цвете кожи возможного новичка "Зенита" Барриоса - это глупости (46)
15:49
Клаудио Маркизио: несмотря на возраст, Семак хорошо подготовлен и он постоянно ищет решения, используя свой кругозор (1)
Клаудио Маркизио: несмотря на возраст, Семак хорошо подготовлен и он постоянно ищет решения, используя свой кругозор (1)
15:28
Слова Самедова об акции в поддержку Глушакова спровоцировали скандал, но он не сказал ничего сенсационного (4)
Слова Самедова об акции в поддержку Глушакова спровоцировали скандал, но он не сказал ничего сенсационного (4)
12:55
Себастьян Джовинко перешел в "Аль-Хиляль" и стал вторым в списке самых высокооплачиваемых итальянских футболистов (1)
Себастьян Джовинко перешел в "Аль-Хиляль" и стал вторым в списке самых высокооплачиваемых итальянских футболистов (1)
Андрей Воронин - о Ракицком: "Зенит" однозначно усилился
Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин поделился своим мнением о переходе Ракицкого в "Зенит".
– Переход Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит" – однозначно шаг вперед в его карьере или не все так однозначно?
– Скорее – второе.
– Почему?
– "Шахтер" – команда приличного уровня, с хорошим подбором исполнителей. Каждый год играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Ракицкий являлся основным игроком, лидером "горняков". Поэтому сейчас я не могу сказать, сделал ли он шаг вперед или нет. Что касается "Зенита", то питерцы однозначно усилились.
– По-вашему, в "Шахтере" Ракицкий постоянно бы выступал в ЛЧ, а в "Зените" – не факт?
– Нет, не думаю. В этом сезоне "Зенит" вряд ли упустит место в Лиге чемпионов. Скорее всего, питерцы вообще станут чемпионом России. После паузы продолжат набирать очки. Так что ЛЧ от Ярослава никуда не уйдет. Здесь нет ничего нового. Язык тот же. Адаптация пройдет очень быстро. Толя Тимощук ему всегда поможет.
– Сам Ракицкий признался, что многое ему уже приелось в чемпионате Украины…
– Ярослав никогда не играл ранее за пределами Украины, выступал только за "Шахтер". "Зенит" для него – новый вызов, коллектив, чемпионат.
"Спорт-Экспресс"
– Переход Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит" – однозначно шаг вперед в его карьере или не все так однозначно?
– Скорее – второе.
– Почему?
– "Шахтер" – команда приличного уровня, с хорошим подбором исполнителей. Каждый год играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Ракицкий являлся основным игроком, лидером "горняков". Поэтому сейчас я не могу сказать, сделал ли он шаг вперед или нет. Что касается "Зенита", то питерцы однозначно усилились.
– По-вашему, в "Шахтере" Ракицкий постоянно бы выступал в ЛЧ, а в "Зените" – не факт?
– Нет, не думаю. В этом сезоне "Зенит" вряд ли упустит место в Лиге чемпионов. Скорее всего, питерцы вообще станут чемпионом России. После паузы продолжат набирать очки. Так что ЛЧ от Ярослава никуда не уйдет. Здесь нет ничего нового. Язык тот же. Адаптация пройдет очень быстро. Толя Тимощук ему всегда поможет.
– Сам Ракицкий признался, что многое ему уже приелось в чемпионате Украины…
– Ярослав никогда не играл ранее за пределами Украины, выступал только за "Шахтер". "Зенит" для него – новый вызов, коллектив, чемпионат.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.