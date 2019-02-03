Защитник сборной Бразилии отказался от перехода в "Зенит"

Крайний защитник сборной Бразилии и "Монако" Жорже, выступающий на правах аренды в "Порту", отказался от перехода в "зенит", сообщает O Jogo.Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 млн евро. Нынешний контракт игрока с "Монако" рассчитан до 30 июня 2021 года.