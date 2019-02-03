РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 22 24
16 Дижон 22 20
17 Кан 22 18
18 Монако 23 18
19 Амьен 23 18
20 Генгам 22 14
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Защитник сборной Бразилии отказался от перехода в "Зенит"

Крайний защитник сборной Бразилии и "Монако" Жорже, выступающий на правах аренды в "Порту", отказался от перехода в "зенит", сообщает O Jogo.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 млн евро. Нынешний контракт игрока с "Монако" рассчитан до 30 июня 2021 года.
Теги: Жорже Зенит Монако Порту Лига 1
Сегодня, 16:23
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12
(10)
#12  GPS   (Сегодня, 18:10)
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Цитата: robinzen
Какая сборная? у Монако в защите - дырка...

И все из-за того, что такой талант в аренде..)))


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#11  fd65   (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой же негр за 4 ляма в логово Куклускланана поедет....? Мало даете , болотные.. При вашей репутации ценник смело на 3 умножать можно.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Какая сборная? у Монако в защите - дырка...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:55)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Яamon
защитник сборной бразилии за 4 млн?

Оно всяко может быть. В Локо, вон, всамделишный чемпион мира играет. Другое дело, что тут (даже по сравнению с ситуацией с Эдером) явное несоответствие формы и содержания, так что вряд ли данный слух правдив. Ну, ищут кандидатов, ну, есть слухи. А. Панов за Барсу был готов играть, ну и что?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#8  Egg  mars (Сегодня, 17:54)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Похвально
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#7  Медведь Русский   (Сегодня, 17:35)
  • +2
  •  (8)
online

а ему точно перейти в Зенит то предлагали? или он просто отказался?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#6  Яamon   (Сегодня, 17:14)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
защитник сборной бразилии за 4 млн?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46)
  • -4
  •  (10)

Цитата: anonymous
Зеня вообще нападающих не рассматривал, видимо Семак что то знает о концовке чемпионата...

Неужто всех пересажают?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:45)
  • 0
  •  (8)

сколько пафоса в словах "игрок сборной бразилии". в португалии играл только за дубль порто.а сборная это один единственный товарняк 2 года назад
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  пушкин  спб (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то наши бьют, как херовый снайпер, не видевший мишени.
Малофеев, проснись.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (8)
online

Зеня вообще нападающих не рассматривал, видимо Семак что то знает о концовке чемпионата...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:30)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
При таком наличии игроков на одну позицию мало охотников-бразильцев согласится приходить на ЛАВКУ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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