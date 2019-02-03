РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Новости партнеров

Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче "Авангард" – СКА

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью приглашен на матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА, ожидается, что португалец проведет стартовое вбрасывание.

"Авангард" 4 февраля в подмосковной Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Президент "Авангарда" Максим Сушинский в разговоре с РИА Новости не подтвердил и не опроверг информацию, отметив, что болельщики клуба в настоящий момент угадывают в социальных сетях имя человека, который проведет стартовое вбрасывание.

"Р-Спорт"
Теги: Моуринью
Сегодня, 18:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.