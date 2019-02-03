Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче "Авангард" – СКА
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью приглашен на матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА, ожидается, что португалец проведет стартовое вбрасывание.
"Авангард" 4 февраля в подмосковной Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
Президент "Авангарда" Максим Сушинский в разговоре с РИА Новости не подтвердил и не опроверг информацию, отметив, что болельщики клуба в настоящий момент угадывают в социальных сетях имя человека, который проведет стартовое вбрасывание.
"Р-Спорт"
"Авангард" 4 февраля в подмосковной Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
Президент "Авангарда" Максим Сушинский в разговоре с РИА Новости не подтвердил и не опроверг информацию, отметив, что болельщики клуба в настоящий момент угадывают в социальных сетях имя человека, который проведет стартовое вбрасывание.
"Р-Спорт"
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