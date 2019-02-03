Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче "Авангард" – СКА

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью приглашен на матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА, ожидается, что португалец проведет стартовое вбрасывание."Авангард" 4 февраля в подмосковной Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.Президент "Авангарда" Максим Сушинский в разговоре с РИА Новости не подтвердил и не опроверг информацию, отметив, что болельщики клуба в настоящий момент угадывают в социальных сетях имя человека, который проведет стартовое вбрасывание.