РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Жоаозиньо: стать россиянином было очень сложно

Полузащитник "Динамо" Жоаозиньо рассказал о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы стать гражданином РФ.

"Из сборной России никто не просил получать гражданство, а в "Краснодаре" поинтересовались: "Желание есть?" Ответил, что есть. Теперь и у меня все хорошо, и для российских клубов легионером не считаюсь.

Стать россиянином очень сложно. После того как подал документы, два с половиной года каждый месяц ходил к разным чиновникам. Оформлял много бумаг. Стал осваивать русский, разговорный и письменный, сдавал экзамены по языку и истории. Потом пришел, расписался, получил паспорт. В клубе его отобрали, тренер Олег Кононов построил команду и перед всеми вручил с поздравлениями", - цитирует игрока Матч ТВ.
Теги: Жоазиньо
Сегодня, 14:27
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#2  EMDM   (Сегодня, 14:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
А ты думал будет легко?! blush
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Еще кандидат в великую сборную Черчесова. Кстати, свободные бразильские тренеры есть у вас? А то Стасик скоро перестанет понимать язык сборной России...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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