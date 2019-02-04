Жоаозиньо: стать россиянином было очень сложно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Полузащитник "Динамо" Жоаозиньо рассказал о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы стать гражданином РФ.
"Из сборной России никто не просил получать гражданство, а в "Краснодаре" поинтересовались: "Желание есть?" Ответил, что есть. Теперь и у меня все хорошо, и для российских клубов легионером не считаюсь.
Стать россиянином очень сложно. После того как подал документы, два с половиной года каждый месяц ходил к разным чиновникам. Оформлял много бумаг. Стал осваивать русский, разговорный и письменный, сдавал экзамены по языку и истории. Потом пришел, расписался, получил паспорт. В клубе его отобрали, тренер Олег Кононов построил команду и перед всеми вручил с поздравлениями", - цитирует игрока Матч ТВ.
"Из сборной России никто не просил получать гражданство, а в "Краснодаре" поинтересовались: "Желание есть?" Ответил, что есть. Теперь и у меня все хорошо, и для российских клубов легионером не считаюсь.
Стать россиянином очень сложно. После того как подал документы, два с половиной года каждый месяц ходил к разным чиновникам. Оформлял много бумаг. Стал осваивать русский, разговорный и письменный, сдавал экзамены по языку и истории. Потом пришел, расписался, получил паспорт. В клубе его отобрали, тренер Олег Кононов построил команду и перед всеми вручил с поздравлениями", - цитирует игрока Матч ТВ.
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