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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Сердар Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте

Болельщики "Зенита" проголосовали за лучшего игрока марта.

Им стал нападающий Сердар Азмун. В первый весенний месяц он провел шесть матчей, в которых забил пять голов. Второе место по итогам марта занял Вильмар Барриос, третье – Юрий Жирков.

Ранее 24-летний иранец был признан лучшим игроком марта в РПЛ.

Теги: Азмун Зенит
Вчера, 21:31
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