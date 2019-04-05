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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, добровольно явился в полицию

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, нарушивший пятилетний запрет на посещение матчей добровольно явился в полицию.

"Я явился в полицию добровольно. Мне сказали, что просто на профилактическую беседу перед матчем "Спартак" - ЦСКА. Был суд. Мы воспользовались статьей 25 (КоАП РФ) и перенесли слушание на понедельник. Вину не признал", - цитирует "РИА Новости" Голунова.

Напомним, в ноябре 2018 года Голунов выбежал на поле в матче Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом". После инцидента он получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей. Однако в марте Голунов был замечен на матче чемпионата России "Спартак" - "Зенит" в Москве, а в пятницу он был вызван в полицию.
Теги: Спартак Глушаков
Вчера, 23:18
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3
(1)
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 03:10)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: yuri
Цитата: Zaraza
кто таких воспитывает.это реально аутист.сочувствую адекватным из Спартака, что в их рядах такое дно существует


потолочный какое твое сраное дело судить о людях- иди на свой фарфоровый унитаз сиди и думай из гнезда выпавший.А людей не сметь судить -ясно?
м пауза

Слыш.убогий на пару с скайлайной. У вас там в питере экология не але?сиди и не высовывайся, дойка малолетняя
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 00:41)
  • -4
  •  (4)

Цитата: Zaraza
кто таких воспитывает.это реально аутист.сочувствую адекватным из Спартака, что в их рядах такое дно существует


потолочный какое твое сраное дело судить о людях- иди на свой фарфоровый унитаз сиди и думай из гнезда выпавший.А людей не сметь судить -ясно?
м пауза


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Вчера, 23:20)
  • 0
  •  (6)

Вину не признал

кто таких воспитывает.это реально аутист.сочувствую адекватным из Спартака, что в их рядах такое дно существует
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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