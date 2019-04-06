Россия РПЛ 2018/19
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Самюэль Жиго: первый пропущенный мяч - моя ошибка
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).
"Спартак" уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.
Первый пропущенный мяч - моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарём", - заявил Жиго журналистам.
"Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов", - цитирует футболиста Rusfootball.info
"Спартак" уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.
Первый пропущенный мяч - моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарём", - заявил Жиго журналистам.
"Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов", - цитирует футболиста Rusfootball.info
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