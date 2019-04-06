Самюэль Жиго: первый пропущенный мяч - моя ошибка

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2)."Спартак" уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.Первый пропущенный мяч - моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарём", - заявил Жиго журналистам."Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов", - цитирует футболиста