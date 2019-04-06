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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Самюэль Жиго: первый пропущенный мяч - моя ошибка

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).

"Спартак" уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.

Первый пропущенный мяч - моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарём", - заявил Жиго журналистам.

"Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов", - цитирует футболиста Rusfootball.info
Теги: Жиго Спартак ЦСКА
Сегодня, 23:11
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#2  BRRB   (Сегодня, 23:33)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
Твоя Самюэль , твоя ... ! Но ещё большая , это ошибка Кононова О.Г. поставить тебя на игру в дерби ! Может надо было обкатать защитника ?!

А разве не Селихова? Зачем он вообще из ворот вышел?
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#1  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 23:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Твоя Самюэль , твоя ... ! Но ещё большая , это ошибка Кононова О.Г. поставить тебя на игру в дерби ! Может надо было обкатать защитника ?!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
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