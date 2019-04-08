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Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Гильерме - о голе Ракицкого: он очень хорошо пробил, а я не увидел момент удара

Голкипер "Локомотива" Гильерме прокомментировал ничью с "Зенитом" (1:1).

"Гол Ракицкого? Было сложно. Очень близко, и я не увидел момент удара. Он хорошо пробил. Самое главное, что мы не проиграли. Есть возможность. У них еще сложная игра с "Краснодаром". Мы должны играть до конца", – сказал Гильерме.

Матч Премьер
Теги: Локомотив Зенит Ракицкий Гильерме
Сегодня, 10:52
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