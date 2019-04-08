Гильерме - о голе Ракицкого: он очень хорошо пробил, а я не увидел момент удара

Голкипер "Локомотива" Гильерме прокомментировал ничью с "Зенитом" (1:1)."Гол Ракицкого? Было сложно. Очень близко, и я не увидел момент удара. Он хорошо пробил. Самое главное, что мы не проиграли. Есть возможность. У них еще сложная игра с "Краснодаром". Мы должны играть до конца", – сказал Гильерме.