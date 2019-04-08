Гильерме - о голе Ракицкого: он очень хорошо пробил, а я не увидел момент удара

Россия РПЛ 2018/19
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12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (1)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (1)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн € , но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (19)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн € , но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (19)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (5)
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (5)
Вчера, 22:46
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
Вчера, 21:59
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Вчера, 21:38
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Вчера, 21:16
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (33)
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (33)
Вчера, 20:55
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
Вчера, 20:30
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (2)
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (2)
Вчера, 20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Вчера, 20:19
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
Гильерме - о голе Ракицкого: он очень хорошо пробил, а я не увидел момент удара
Голкипер "Локомотива" Гильерме прокомментировал ничью с "Зенитом" (1:1).
"Гол Ракицкого? Было сложно. Очень близко, и я не увидел момент удара. Он хорошо пробил. Самое главное, что мы не проиграли. Есть возможность. У них еще сложная игра с "Краснодаром". Мы должны играть до конца", – сказал Гильерме.
Матч Премьер
"Гол Ракицкого? Было сложно. Очень близко, и я не увидел момент удара. Он хорошо пробил. Самое главное, что мы не проиграли. Есть возможность. У них еще сложная игра с "Краснодаром". Мы должны играть до конца", – сказал Гильерме.
Матч Премьер
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