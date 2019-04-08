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Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Юрий Газинский: мы в долгу перед болельщиками

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал подготовку команды к решающему отрезку в РПЛ.

"Сейчас чемпионат выходит на финишную прямую и нам необходимо набирать максимум очков в каждом матче, особенно в домашних. Мы в долгу перед болельщиками за те предыдущие матчи, в которых не смогли добиться победных результатов, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы порадовать наших поклонников", - цитирует Газинского пресс-служба быков.
Теги: Газинский Краснодар
Сегодня, 15:33
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