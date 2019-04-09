Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану

Защитник "Карпат" Артем Федецкий рассказал о возможном переходе в чемпионат России.

"У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах.

Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет. Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану.

Нет, ребятки, не на того нарвались", – сказал Федецкий.

ТРЕНДЕЦ
Сегодня, 13:44
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6
(4)
#6  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 14:03)
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  •  (0)
online

2 миллиона? А что не двадцать?
Не интересуюсь украинским футболом, неужели он настолько хорошо играет?


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#5  AntiBomG  Воронежская область (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: zen-it
Ох уж эти Бандеровцы!

у него мозги засраны пропагандой
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 13:53)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Умом не блещет,бедолага...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  alex-1958   (Сегодня, 13:52)
  • +5
  •  (7)
online

дурачок вы уже давно раздвинули полужопицы перед пендосами целка куева
Регистрация: 4.02.2017 [жалоба]
#2  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 13:47)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пи#даболист
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Еб..лан тебя играть звали а не ноги раздвигать. Ох уж эти Бандеровцы!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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