Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану

Защитник "Карпат" Артем Федецкий рассказал о возможном переходе в чемпионат России."У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах.Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет. Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану.Нет, ребятки, не на того нарвались", – сказал Федецкий.