"Крыльям Советов" запрещено регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС наложила на самарские "Крылья Советов" запрет на регистрацию новых игроков из-за невыплаты задолженностей перед бывшими футболистами команды Данилом Кленкиным и Азером Алиевым.Как отмечается, "Крылья Советов" должны выплатить обоим полузащитникам компенсацию за досрочное расторжение контрактов, а также проценты за задержку выплаты и образование задолженности.