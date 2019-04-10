Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Крыльям Советов" запрещено регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС наложила на самарские "Крылья Советов" запрет на регистрацию новых игроков из-за невыплаты задолженностей перед бывшими футболистами команды Данилом Кленкиным и Азером Алиевым.

Как отмечается, "Крылья Советов" должны выплатить обоим полузащитникам компенсацию за досрочное расторжение контрактов, а также проценты за задержку выплаты и образование задолженности.

РФС
Теги: Крыльям Советов
Сегодня, 01:34
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