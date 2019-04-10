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ЦСКА
Локомотив
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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина"

Экс-капитан "Рубина" Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды, информирует пресс-служба клуба.

Сегодня утром он был представлен игрокам в новом статусе.



Кузьмин в мае 2018 года покинул "Рубин", за который выступал с 2010 года. Он долгое время был капитаном казанской команды, выиграл бронзовые медали чемпионата России (2010), становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012).
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 15:54
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