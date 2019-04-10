Россия РПЛ 2018/19
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Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина"
Экс-капитан "Рубина" Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды, информирует пресс-служба клуба.
Сегодня утром он был представлен игрокам в новом статусе.
Кузьмин в мае 2018 года покинул "Рубин", за который выступал с 2010 года. Он долгое время был капитаном казанской команды, выиграл бронзовые медали чемпионата России (2010), становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012).
Сегодня утром он был представлен игрокам в новом статусе.
Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) April 10, 2019
Сегодня экс-капитан нашей команды был представлен футболистам в новом статусе.
Олег Александрович выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год, сыграл 203 матча, в которых забил 7 голов и сделал 19 голевых передач. ? pic.twitter.com/NIb3XLUkTE
Кузьмин в мае 2018 года покинул "Рубин", за который выступал с 2010 года. Он долгое время был капитаном казанской команды, выиграл бронзовые медали чемпионата России (2010), становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012).
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