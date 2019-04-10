Станислав Черчесов: мне повезло, я беру футболистов бесплатно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта "ПроеКТОриЯ" ответил на вопрос, насколько успех в спорте зависит от финансов.– Финансы везде играют определяющую роль, – сказал Черчесов. – Если есть стадионы – есть зрители, если есть зрители – есть ажиотаж, они тебя гонят к победам. Понятно, нужна материально-техническая база, где ты проводишь свои сборы. Можно на песке тренироваться, и в мозолях потом весь будешь. Много нюансов, которые надо учитывать.Если брать клубы, наверное, легче купить одного игрока, который тебе сразу делает разницу во время матча, нежели своего готовить. Качество стоит денег. За все надо платить.Что касается сборной, у нас только наши российские футболисты, мы контракты никому не даем. Мы берем игроков, которые соответствуют уровню. Мне в этом плане чуть-чуть повезло, я бесплатно беру футболистов.– Бессребреников нету. В наше время мы не нищенствовали, надо быть объективными. Если брать меня, в Германию я поехал по большому счету развиваться как спортсмен, что-то новое понять, нежели оставаться здесь, потому что здесь я все выиграл. Моя мотивация была чисто спортивная.Что касается нынешних спортсменов, тех кто в сборной… Наверное, вы читаете интервью, которые мы даем, мы на многое обращаем внимание, у нас нет гонораров, потому что мы сборная, а свои деньги они получают в клубах. У нас – честь, флаг, желания проявить свои лучшие качества на больших турнирах. Бывают за конечный результат какие-то бонусу, это нормальное явление, но первостепенным это не является, потому что играя и выигрывая деньги приходят сам по себе. Не один футболист, по себе знаю, выходя на поле не думает: "я сегодня выиграю и мне что-то заплатят". Один раз контракт подписываешь и про это забываешь. Все остальное идет автоматически. Самое главное – это мотивация. Работать надо с удовольствием и с улыбочкой. Если этого нет, то никакие деньги этого не заменят.