Россия РПЛ 2018/19
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Олег Кузьмин: готов напихать защитникам "Рубина", как Слуцкий судьям
Бывший капитан "Рубина" Олег Кузьмин поделился впечатлениями после того, как вошел в тренерский штаб казанской команды.
— Олег, поздравляем с назначением. Приглашение в тренерский штаб стало сюрпризом?
— Да, все произошло стремительно и неожиданно.
— Что сказал Бердыев, когда вас пригласили в команду? Состоялся разговор тет-а-тет?
— Да, разговаривали о том, какие функции буду исполнять в тренерском штабе. Это было приглашение клуба и лично Курбана Бекиевича, скажем так.
— Нет робости в работе с главным тренером? В недавнем прошлом ваши отношения с Бердыевым были отношениями тренера и игрока, теперь же вы коллеги.
— Сейчас сложно что-то сказать, я всего лишь один день провел. Робости не испытываю, потому что назначили и доверили. Хочется оправдать доверие, а если будешь робеть, то ни к чему хорошему это не приведет. Не успел попереживать, все произошло стремительно и, как я уже говорил, достаточно неожиданно.
— Были ли другие предложения?
— Да, но что сейчас о них говорить? Были предложения не тренерского характера, скажем так.
— Почему выбрали казанскую команду?
— Это родной дом практически. Много лет провел в Казани и живу здесь, поэтому даже выбирать и думать не пришлось.
— Работа с защитниками и селекция — это ваша основная задача в тренерском штабе?
— На данном этапе — да.
— Недавно "Рубин" погасил перед вами задолженность за игровую карьеру. Когда соглашались перейти в тренерский штаб, не было мысли, что ситуация может повториться?
— Сейчас об этом не думал, потому что такие предложения, можно сказать, бывают раз в жизни. Хочется их получить. С чего-то нужно начинать свой путь. Работать с таким тренером и набираться опыта — намного дороже стоит.
— В команде много молодых игроков, но остались и те, кто играл с вами. Например, Руслан Камболов. Как сейчас складываются ваши отношения в рабочем процессе? Нет недопонимания?
— Я не первый, кто закончил игровую карьеру и идет дальше по тренерскому пути. Я думаю, все понимают это, никаких недопониманий не должно быть.
— Значит, поблажек Руслану не будет?
— Естественно, почему должны быть какие-то поблажки?
— Слуцкий поздравлял с назначением?
— Нет еще. Он, наверное, сейчас у себя с судьями разбирается.
— Готовы так же напихать защитникам за невыполнение ваших указаний?
— Конечно, почему нет?
Sport24.ru
— Олег, поздравляем с назначением. Приглашение в тренерский штаб стало сюрпризом?
— Да, все произошло стремительно и неожиданно.
— Что сказал Бердыев, когда вас пригласили в команду? Состоялся разговор тет-а-тет?
— Да, разговаривали о том, какие функции буду исполнять в тренерском штабе. Это было приглашение клуба и лично Курбана Бекиевича, скажем так.
— Нет робости в работе с главным тренером? В недавнем прошлом ваши отношения с Бердыевым были отношениями тренера и игрока, теперь же вы коллеги.
— Сейчас сложно что-то сказать, я всего лишь один день провел. Робости не испытываю, потому что назначили и доверили. Хочется оправдать доверие, а если будешь робеть, то ни к чему хорошему это не приведет. Не успел попереживать, все произошло стремительно и, как я уже говорил, достаточно неожиданно.
— Были ли другие предложения?
— Да, но что сейчас о них говорить? Были предложения не тренерского характера, скажем так.
— Почему выбрали казанскую команду?
— Это родной дом практически. Много лет провел в Казани и живу здесь, поэтому даже выбирать и думать не пришлось.
— Работа с защитниками и селекция — это ваша основная задача в тренерском штабе?
— На данном этапе — да.
— Недавно "Рубин" погасил перед вами задолженность за игровую карьеру. Когда соглашались перейти в тренерский штаб, не было мысли, что ситуация может повториться?
— Сейчас об этом не думал, потому что такие предложения, можно сказать, бывают раз в жизни. Хочется их получить. С чего-то нужно начинать свой путь. Работать с таким тренером и набираться опыта — намного дороже стоит.
— В команде много молодых игроков, но остались и те, кто играл с вами. Например, Руслан Камболов. Как сейчас складываются ваши отношения в рабочем процессе? Нет недопонимания?
— Я не первый, кто закончил игровую карьеру и идет дальше по тренерскому пути. Я думаю, все понимают это, никаких недопониманий не должно быть.
— Значит, поблажек Руслану не будет?
— Естественно, почему должны быть какие-то поблажки?
— Слуцкий поздравлял с назначением?
— Нет еще. Он, наверное, сейчас у себя с судьями разбирается.
— Готовы так же напихать защитникам за невыполнение ваших указаний?
— Конечно, почему нет?
Sport24.ru
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