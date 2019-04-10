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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Олег Кузьмин: готов напихать защитникам "Рубина", как Слуцкий судьям

Бывший капитан "Рубина" Олег Кузьмин поделился впечатлениями после того, как вошел в тренерский штаб казанской команды.

— Олег, поздравляем с назначением. Приглашение в тренерский штаб стало сюрпризом?

— Да, все произошло стремительно и неожиданно.

— Что сказал Бердыев, когда вас пригласили в команду? Состоялся разговор тет-а-тет?

— Да, разговаривали о том, какие функции буду исполнять в тренерском штабе. Это было приглашение клуба и лично Курбана Бекиевича, скажем так.

— Нет робости в работе с главным тренером? В недавнем прошлом ваши отношения с Бердыевым были отношениями тренера и игрока, теперь же вы коллеги.

— Сейчас сложно что-то сказать, я всего лишь один день провел. Робости не испытываю, потому что назначили и доверили. Хочется оправдать доверие, а если будешь робеть, то ни к чему хорошему это не приведет. Не успел попереживать, все произошло стремительно и, как я уже говорил, достаточно неожиданно.

— Были ли другие предложения?

— Да, но что сейчас о них говорить? Были предложения не тренерского характера, скажем так.

— Почему выбрали казанскую команду?

— Это родной дом практически. Много лет провел в Казани и живу здесь, поэтому даже выбирать и думать не пришлось.

— Работа с защитниками и селекция — это ваша основная задача в тренерском штабе?

— На данном этапе — да.

— Недавно "Рубин" погасил перед вами задолженность за игровую карьеру. Когда соглашались перейти в тренерский штаб, не было мысли, что ситуация может повториться?

— Сейчас об этом не думал, потому что такие предложения, можно сказать, бывают раз в жизни. Хочется их получить. С чего-то нужно начинать свой путь. Работать с таким тренером и набираться опыта — намного дороже стоит.

— В команде много молодых игроков, но остались и те, кто играл с вами. Например, Руслан Камболов. Как сейчас складываются ваши отношения в рабочем процессе? Нет недопонимания?

— Я не первый, кто закончил игровую карьеру и идет дальше по тренерскому пути. Я думаю, все понимают это, никаких недопониманий не должно быть.

— Значит, поблажек Руслану не будет?

— Естественно, почему должны быть какие-то поблажки?

— Слуцкий поздравлял с назначением?

— Нет еще. Он, наверное, сейчас у себя с судьями разбирается.

— Готовы так же напихать защитникам за невыполнение ваших указаний?

— Конечно, почему нет?

Sport24.ru
Теги: Кузьмин Рубин Слуцкий
Сегодня, 22:09
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