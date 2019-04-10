Олег Кузьмин: готов напихать защитникам "Рубина", как Слуцкий судьям

Бывший капитан "Рубина" Олег Кузьмин поделился впечатлениями после того, как вошел в тренерский штаб казанской команды.— Да, все произошло стремительно и неожиданно.— Да, разговаривали о том, какие функции буду исполнять в тренерском штабе. Это было приглашение клуба и лично Курбана Бекиевича, скажем так.— Сейчас сложно что-то сказать, я всего лишь один день провел. Робости не испытываю, потому что назначили и доверили. Хочется оправдать доверие, а если будешь робеть, то ни к чему хорошему это не приведет. Не успел попереживать, все произошло стремительно и, как я уже говорил, достаточно неожиданно.— Да, но что сейчас о них говорить? Были предложения не тренерского характера, скажем так.— Это родной дом практически. Много лет провел в Казани и живу здесь, поэтому даже выбирать и думать не пришлось.— На данном этапе — да.— Сейчас об этом не думал, потому что такие предложения, можно сказать, бывают раз в жизни. Хочется их получить. С чего-то нужно начинать свой путь. Работать с таким тренером и набираться опыта — намного дороже стоит.— Я не первый, кто закончил игровую карьеру и идет дальше по тренерскому пути. Я думаю, все понимают это, никаких недопониманий не должно быть.— Естественно, почему должны быть какие-то поблажки?— Нет еще. Он, наверное, сейчас у себя с судьями разбирается.— Конечно, почему нет?