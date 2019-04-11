Гулиев избивает пешехода (видео)

Появилась видеозапись инцидента с участием полузащитника "красно-белых" Аяза Гулиева. Записи камер видеонаблюдения выложил телеграм-канал "Baza"Напоминаем, что Гулиев сначала проехал на красный, а затем избил пешехода, который не слишком расторопно отпрыгнул от несущегося автомобиля.