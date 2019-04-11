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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гулиев избивает пешехода (видео)

Появилась видеозапись инцидента с участием полузащитника "красно-белых" Аяза Гулиева. Записи камер видеонаблюдения выложил телеграм-канал "Baza"



Напоминаем, что Гулиев сначала проехал на красный, а затем избил пешехода, который не слишком расторопно отпрыгнул от несущегося автомобиля.

В отношении Гулиева возбуждено административное дело

Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а тех в это время эвакуируют из суда
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 22:24
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9
(2)
#9  DROOZD  брянск (Сегодня, 22:32)
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  •  (0)
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Болеет за:
«Спартак»
Уёбка -к уёбкам


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#8  Яamon   (Сегодня, 22:31)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
обычное животное этот ваш аязик. недалёкий узколобый горец. такие нападают только в том случае, когда чувствуют своё превосходство. и обязательно начинают скулить, когда чувствуют превосходство соперника
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#7  Punks NOT DEAD  Волгодонск (Сегодня, 22:30)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нихрена не видно. Снимали на телефон 2007 года выпуска?
Регистрация: 8.09.2018 [жалоба]
#6  Ville  СПб (Сегодня, 22:30)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Lord_Vik
Или если "договорился-откупился"

уже не прокатит.
раз слили видео, значит увы для него.
уедет в СИЗО, минимум.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#5  karfagen  Dresden (Сегодня, 22:29)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
ФК Плохие новости


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#4  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 22:29)
  • +6
  •  (6)
online

Ну и чем это чмо лучше двух идиотов? Тем, что был трезвый?
Просто бил не чиновника.
Мясные, этого наказать не нужно? Или если "договорился-откупился", то значит и не бил, не догонял.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:28)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно посмотреть, будут ли спартаковцы последовательно суровы в своем мнении, по отношению к Гулиеву, также как в отношении Мамаева и Кокорина? smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:26)
  • -6
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online



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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 22:26)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Урод. Туда же его к придуркам из зенита и краснодара.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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