Россия РПЛ 2018/19
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17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (2)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (2)
17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (4)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (4)
17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (20)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (20)
15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео)
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2).
- Жесткость? Две жесткие команды, хорошая была борьба. Мне кажется, это украшает футбол, и хорошо, что не так часто свистели. Красная карточка Фернандесу? Считаю, что она заслуженная. Но если увидите мою голень, все вопросы отпадут. Нам доставалось.
- После удаления у ЦСКА проще стало играть?
- Конечно, их стало меньше. Но есть команды, которые после удаления наоборот прибавляют. ЦСКА и вдесятером выглядел хорошо, имел моменты. Но судьба благословила нас и довели игру до победы.
- Ожидали, что ЦСКА после победы в дерби выйдет таким?
- ЦСКА хорошо выглядел, не сказать, что был слабее. Они играли в свой футбол, мы - в свой. Сегодня мы победили. Они будут дальше двигаться, мы тоже.
Rusfootball.info
- Жесткость? Две жесткие команды, хорошая была борьба. Мне кажется, это украшает футбол, и хорошо, что не так часто свистели. Красная карточка Фернандесу? Считаю, что она заслуженная. Но если увидите мою голень, все вопросы отпадут. Нам доставалось.
- После удаления у ЦСКА проще стало играть?
- Конечно, их стало меньше. Но есть команды, которые после удаления наоборот прибавляют. ЦСКА и вдесятером выглядел хорошо, имел моменты. Но судьба благословила нас и довели игру до победы.
- Ожидали, что ЦСКА после победы в дерби выйдет таким?
- ЦСКА хорошо выглядел, не сказать, что был слабее. Они играли в свой футбол, мы - в свой. Сегодня мы победили. Они будут дальше двигаться, мы тоже.
Rusfootball.info
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