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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео)

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2).



- Жесткость? Две жесткие команды, хорошая была борьба. Мне кажется, это украшает футбол, и хорошо, что не так часто свистели. Красная карточка Фернандесу? Считаю, что она заслуженная. Но если увидите мою голень, все вопросы отпадут. Нам доставалось.

- После удаления у ЦСКА проще стало играть?

- Конечно, их стало меньше. Но есть команды, которые после удаления наоборот прибавляют. ЦСКА и вдесятером выглядел хорошо, имел моменты. Но судьба благословила нас и довели игру до победы.

- Ожидали, что ЦСКА после победы в дерби выйдет таким?

- ЦСКА хорошо выглядел, не сказать, что был слабее. Они играли в свой футбол, мы - в свой. Сегодня мы победили. Они будут дальше двигаться, мы тоже.

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Теги: Сутормин Оренбург Ростов ЦСКА Rвидео
Сегодня, 17:25
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4
(4)
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (0)
online

bk-sarmat,
Он говорит о красной, а не о второй...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  serge59  Москва (Сегодня, 18:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: cska1971
При чем тут твоя голень, если вопрос по первой карточке?

А какие вопросы могут быть по первой? В прыжке локтем по морде...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#2  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 17:46)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: cska1971
При чем тут твоя голень, если вопрос по первой карточке?

а на куй ему первая карточка,если он говорит о второй 100% на нём smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 17:29)
  • 0
  •  (6)
online

При чем тут твоя голень, если вопрос по первой карточке?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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