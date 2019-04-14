Россия РПЛ 2018/19
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01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Вчера, 23:40
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Вчера, 23:17
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (17)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (17)
Вчера, 22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Вчера, 22:27
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Вчера, 22:05
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
Вчера, 21:49
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Вчера, 21:41
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Вчера, 21:26
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (39)
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (39)
Вчера, 21:09
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (12)
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (12)
Вчера, 20:55
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ (1)
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 20:28
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
"Зенит" – "Анжи": стали известны стартовые составы команд
"Зенит" и "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.
"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак, Барриос – Дриусси, Азмун, Дзюба.
"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов – Иванченко, Понсе.
"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак, Барриос – Дриусси, Азмун, Дзюба.
"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов – Иванченко, Понсе.
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