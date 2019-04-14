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ЦСКА
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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Зенит" – "Анжи": стали известны стартовые составы команд

"Зенит" и "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак, Барриос – Дриусси, Азмун, Дзюба.

"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов – Иванченко, Понсе.
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 15:20
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9
(1)
#9  soloz   Россия (Сегодня, 15:40)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи ЗЕНИТУ !! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#8  vertel  латвия (Сегодня, 15:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смешно, если бы не было так печально- этот состав можно было угадать с одного раза. Правда некоторые специалисты продолжают судачить о двух(или трёх) составах у Зенита.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 15:38)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: SPV
Цитата: Победоносный Зенит
Можно было вместо Дриусси Набоа выпустить,а то с передачами плоховато.

Удивительно что его Семак держит на лавке даже с Анжи, креатив и умение вести игру у Набоа не отнять

опыт физрука Семака, тоже не отнять
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Снова Мак....
Богданыч ты чего?? Где креатив - Нобоа??
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:35)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Можно было вместо Дриусси Набоа выпустить,а то с передачами плоховато.

Удивительно что его Семак держит на лавке даже с Анжи, креатив и умение вести игру у Набоа не отнять
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 15:32)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: styh
2-0

1-1
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
2-0


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:30)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Можно было вместо Дриусси Набоа выпустить,а то с передачами плоховато.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Tokio581   (Сегодня, 15:23)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вперед зенит
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
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