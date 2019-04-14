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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Зенит" станет чемпионом в нынешнем сезоне?
"Зенит" станет чемпионом в нынешнем сезоне?



 

Можно поздравлять? Пока соперники теряли очки, «Зенит» легко взял ещё три

«Зенит» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги одержал очередную дежурную победу. В матче с «Анжи» исход встречи был ясен уже в самом дебюте: гости пропустили два быстрых мяча, после чего особых шансов у махачкалинцев уже не было. Rusfootball.info — о важном разгроме в Санкт-Петербурге.

Можно поздравлять? Пока соперники теряли очки, «Зенит» легко взял ещё три


В 23-м туре конкуренты преподнесли шикарные подарки «Зениту». ЦСКА накануне умудрился проиграть «Оренбургу», хотя вёл по ходу встречи, а «Краснодар» не сумел переиграть «Динамо», которое ведёт борьбу за выживание. Лишь «Локомотив» из числа преследователей «Зенита» сумел набрать три очка.

Неудачи преследователей явно мотивировали питерцев. На матч с «Анжи» подопечные Сергея Семака вышли предельно мотивированными и злыми в спортивном плане. Особенно анализировать было нечего: уже к 10-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча. Феерил Сердар Азмун, забивший сам, а затем ещё и ассистировавший Браниславу Ивановичу. Де-факто, «Анжи» провалил игру. Махачкалинцы фактически не прессинговали, а на чужой половине поля они держали лишь двух игроков: Андреса Понсе и Адлана Кацаева. «Зенит», напротив, устроил торжество атакующего футбола. В высокий прессинг бросалась почти вся команда, о чём свидетельствуют усреднённые позиции хозяев. Такого превосходства одной команды над другой видеть не приходилось уже давно.

Только в первые 10 минут матча футболисты «Зенита» встречались с мячом в чужой штрафной порядка 10 раз! Именно этот отрезок матча стал ключевым. После такого холодного душа «Анжи» уже ничего не смог поделать с соперником.


Касания мяча игроками "Зенита" в первые 10 минут матча


О тотальном преимуществе «Зенита» свидетельствует и тепловая карта. Питерцы действовали очень ярко и результативно. Тепловая карта накрыла практически всю финальную треть, у «Анжи» же пустой осталась зона чужой штрафной, что также является хорошей демонстрацией происходящего.


Тепловая карта "Зенита"



Тепловая карта "Анжи"


Удивительно и то, что питерцы в течение матча нанесли 27 ударов по воротам против 2 ударов соперника. При этом хозяева даже не стремились обеспечить себе полное доминирование в плане владения мячом (56% на 44%).

Хозяева преимущественно атаки проводили через правый фланг, на котором здорово действовали Роберт Мак и Игорь Смольников. Крайний защитник «Зенита» по итогам матча вошёл в топ-3 самых пасующих игроков (71 передача). Также он стал лидером по количеству касаний (88)



Отличный матч провёл и Себастьян Дриусси. Помимо того, что аргентинец оформил дубль, он ещё и стал лучшим в плане обостряющей игры. Так, Дриусси отдал 9 передач в финальную треть поля. Кроме того, аргентинец ещё и стал автором 900 гола «Зенита» в РПЛ.

Пора короновать?

После осечек конкурентов «Зенит» сделал важный шаг к чемпионству. Понятно, что короновать питерцев ещё рано, но теперь у подопечных Семака вновь появился шанс на ошибку, из-за чего ещё и снизилось психологическое давление. Важнейший тест питерцев теперь ждёт в следующем туре, когда они в гостях сыграют с «Краснодаром». Если «Зенит» одержит победу в этом матче, то, пожалуй, можно будет уже готовить шампанское.

В оставшихся турах у «Зенита» из числа топовых помимо «Краснодара» будет лишь один соперник – ЦСКА. Но с москвичами «сине-бело-голубые» сыграют уже в 28-м туре. Не исключено, что к тому моменту питерцы уже обеспечат себе такой задел, что результат матча не будет иметь ключевого значения.

Чемпионат России

23 тур

"Зенит" – "Анжи" 5:0

Голы: Азмун, 4, Иванович, 14, Ригони, 85, Дриусси, 88, 90

"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак (Ригони, 74), Барриос (Нобоа, 88) – Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 88).

"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев (Закиров, 72), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 74), Ондуа, Ахъядов – Иванченко (Долгов, 72), Понсе.

Предупреждения: Ондуа, 83

Фото - WhoScored, "Твиттер" Зенита"

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 19:13
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3
(1)
#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Рано...для победы в турнире нужно набрать не менее 16 очков из 21 оставшихся или менее, если Локо где-то потеряет...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:17)
  • -2
  •  (4)
online

Сегодня Зенит де-факто стал чемпионом. Поздравляю Ракицкого с очередным золотом в карьере


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  Winner  бывш. Усинск (Сегодня, 19:15)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А если бы еще с Ностой сыграл... Во бульканья было бы!!!


--------------------
Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009 [жалоба]
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