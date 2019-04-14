Россия РПЛ 2018/19
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Можно поздравлять? Пока соперники теряли очки, «Зенит» легко взял ещё три
«Зенит» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги одержал очередную дежурную победу. В матче с «Анжи» исход встречи был ясен уже в самом дебюте: гости пропустили два быстрых мяча, после чего особых шансов у махачкалинцев уже не было. Rusfootball.info — о важном разгроме в Санкт-Петербурге.
В 23-м туре конкуренты преподнесли шикарные подарки «Зениту». ЦСКА накануне умудрился проиграть «Оренбургу», хотя вёл по ходу встречи, а «Краснодар» не сумел переиграть «Динамо», которое ведёт борьбу за выживание. Лишь «Локомотив» из числа преследователей «Зенита» сумел набрать три очка.
Неудачи преследователей явно мотивировали питерцев. На матч с «Анжи» подопечные Сергея Семака вышли предельно мотивированными и злыми в спортивном плане. Особенно анализировать было нечего: уже к 10-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча. Феерил Сердар Азмун, забивший сам, а затем ещё и ассистировавший Браниславу Ивановичу. Де-факто, «Анжи» провалил игру. Махачкалинцы фактически не прессинговали, а на чужой половине поля они держали лишь двух игроков: Андреса Понсе и Адлана Кацаева. «Зенит», напротив, устроил торжество атакующего футбола. В высокий прессинг бросалась почти вся команда, о чём свидетельствуют усреднённые позиции хозяев. Такого превосходства одной команды над другой видеть не приходилось уже давно.
Только в первые 10 минут матча футболисты «Зенита» встречались с мячом в чужой штрафной порядка 10 раз! Именно этот отрезок матча стал ключевым. После такого холодного душа «Анжи» уже ничего не смог поделать с соперником.
О тотальном преимуществе «Зенита» свидетельствует и тепловая карта. Питерцы действовали очень ярко и результативно. Тепловая карта накрыла практически всю финальную треть, у «Анжи» же пустой осталась зона чужой штрафной, что также является хорошей демонстрацией происходящего.
Удивительно и то, что питерцы в течение матча нанесли 27 ударов по воротам против 2 ударов соперника. При этом хозяева даже не стремились обеспечить себе полное доминирование в плане владения мячом (56% на 44%).
Хозяева преимущественно атаки проводили через правый фланг, на котором здорово действовали Роберт Мак и Игорь Смольников. Крайний защитник «Зенита» по итогам матча вошёл в топ-3 самых пасующих игроков (71 передача). Также он стал лидером по количеству касаний (88)
Отличный матч провёл и Себастьян Дриусси. Помимо того, что аргентинец оформил дубль, он ещё и стал лучшим в плане обостряющей игры. Так, Дриусси отдал 9 передач в финальную треть поля. Кроме того, аргентинец ещё и стал автором 900 гола «Зенита» в РПЛ.
Пора короновать?
После осечек конкурентов «Зенит» сделал важный шаг к чемпионству. Понятно, что короновать питерцев ещё рано, но теперь у подопечных Семака вновь появился шанс на ошибку, из-за чего ещё и снизилось психологическое давление. Важнейший тест питерцев теперь ждёт в следующем туре, когда они в гостях сыграют с «Краснодаром». Если «Зенит» одержит победу в этом матче, то, пожалуй, можно будет уже готовить шампанское.
В оставшихся турах у «Зенита» из числа топовых помимо «Краснодара» будет лишь один соперник – ЦСКА. Но с москвичами «сине-бело-голубые» сыграют уже в 28-м туре. Не исключено, что к тому моменту питерцы уже обеспечат себе такой задел, что результат матча не будет иметь ключевого значения.
Чемпионат России
23 тур
"Зенит" – "Анжи" 5:0
Голы: Азмун, 4, Иванович, 14, Ригони, 85, Дриусси, 88, 90
"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак (Ригони, 74), Барриос (Нобоа, 88) – Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 88).
"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев (Закиров, 72), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 74), Ондуа, Ахъядов – Иванченко (Долгов, 72), Понсе.
Предупреждения: Ондуа, 83
Фото - WhoScored, "Твиттер" Зенита"
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
В 23-м туре конкуренты преподнесли шикарные подарки «Зениту». ЦСКА накануне умудрился проиграть «Оренбургу», хотя вёл по ходу встречи, а «Краснодар» не сумел переиграть «Динамо», которое ведёт борьбу за выживание. Лишь «Локомотив» из числа преследователей «Зенита» сумел набрать три очка.
Неудачи преследователей явно мотивировали питерцев. На матч с «Анжи» подопечные Сергея Семака вышли предельно мотивированными и злыми в спортивном плане. Особенно анализировать было нечего: уже к 10-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча. Феерил Сердар Азмун, забивший сам, а затем ещё и ассистировавший Браниславу Ивановичу. Де-факто, «Анжи» провалил игру. Махачкалинцы фактически не прессинговали, а на чужой половине поля они держали лишь двух игроков: Андреса Понсе и Адлана Кацаева. «Зенит», напротив, устроил торжество атакующего футбола. В высокий прессинг бросалась почти вся команда, о чём свидетельствуют усреднённые позиции хозяев. Такого превосходства одной команды над другой видеть не приходилось уже давно.
Только в первые 10 минут матча футболисты «Зенита» встречались с мячом в чужой штрафной порядка 10 раз! Именно этот отрезок матча стал ключевым. После такого холодного душа «Анжи» уже ничего не смог поделать с соперником.
Касания мяча игроками "Зенита" в первые 10 минут матча
О тотальном преимуществе «Зенита» свидетельствует и тепловая карта. Питерцы действовали очень ярко и результативно. Тепловая карта накрыла практически всю финальную треть, у «Анжи» же пустой осталась зона чужой штрафной, что также является хорошей демонстрацией происходящего.
Тепловая карта "Зенита"
Тепловая карта "Анжи"
Удивительно и то, что питерцы в течение матча нанесли 27 ударов по воротам против 2 ударов соперника. При этом хозяева даже не стремились обеспечить себе полное доминирование в плане владения мячом (56% на 44%).
Хозяева преимущественно атаки проводили через правый фланг, на котором здорово действовали Роберт Мак и Игорь Смольников. Крайний защитник «Зенита» по итогам матча вошёл в топ-3 самых пасующих игроков (71 передача). Также он стал лидером по количеству касаний (88)
Четвёртый мяч «Зенита» в ворота «Анжи» стал 9??0??0?? голом питерцев в Премьер-лиге!#РПЛ pic.twitter.com/63oYRb3eQd— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 14, 2019
Отличный матч провёл и Себастьян Дриусси. Помимо того, что аргентинец оформил дубль, он ещё и стал лучшим в плане обостряющей игры. Так, Дриусси отдал 9 передач в финальную треть поля. Кроме того, аргентинец ещё и стал автором 900 гола «Зенита» в РПЛ.
Пора короновать?
После осечек конкурентов «Зенит» сделал важный шаг к чемпионству. Понятно, что короновать питерцев ещё рано, но теперь у подопечных Семака вновь появился шанс на ошибку, из-за чего ещё и снизилось психологическое давление. Важнейший тест питерцев теперь ждёт в следующем туре, когда они в гостях сыграют с «Краснодаром». Если «Зенит» одержит победу в этом матче, то, пожалуй, можно будет уже готовить шампанское.
В оставшихся турах у «Зенита» из числа топовых помимо «Краснодара» будет лишь один соперник – ЦСКА. Но с москвичами «сине-бело-голубые» сыграют уже в 28-м туре. Не исключено, что к тому моменту питерцы уже обеспечат себе такой задел, что результат матча не будет иметь ключевого значения.
Чемпионат России
23 тур
"Зенит" – "Анжи" 5:0
Голы: Азмун, 4, Иванович, 14, Ригони, 85, Дриусси, 88, 90
"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак (Ригони, 74), Барриос (Нобоа, 88) – Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 88).
"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев (Закиров, 72), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 74), Ондуа, Ахъядов – Иванченко (Долгов, 72), Понсе.
Предупреждения: Ондуа, 83
Фото - WhoScored, "Твиттер" Зенита"
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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