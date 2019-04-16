Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Созин: не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об одном из ключевых эпизодов матча 22-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — "Оренбург", связанных с удалением защитника хозяев Марио Фернандеса.
"Об удалении Фернандеса высказались все — игроки, тренеры, специалисты, арбитры. У каждого своя версия произошедшего. Я пересмотрел запись важных моментов матча не меньше десяти раз, с десятка различных ракурсов. И всё равно не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку. Было игровое столкновение, один из игроков весьма картинно упал, а другой получил предупреждение. Если применять ту же логику, то в эпизоде, когда Обляков забивал первый гол, футболист гостей вообще должен был получать прямую красную. Поэтому затруднительно понять логику арбитра.
Но в то же время важно подчеркнуть, что вторую карточку Фернандес получил абсолютно заслуженно. Болельщикам ЦСКА наверняка досадно осознавать, что один из лидеров подвёл команду сразу в двух матчах — с "Оренбургом" и следующем с "Локомотивом", который Фернандес пропустит из-за дисквалификации. Поэтому доводы о том, какой замечательный парень Фернандес, в данной ситуации звучат нелепо. «Сидя» на карточке, футболист не имеет морального права так фолить.
Получается, что весь сыр-бор в прессе и соцсетях не из-за второй карточки и удаления Фернандеса, а из-за решения о первом предупреждении и непоследовательности в действиях главного судьи", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Об удалении Фернандеса высказались все — игроки, тренеры, специалисты, арбитры. У каждого своя версия произошедшего. Я пересмотрел запись важных моментов матча не меньше десяти раз, с десятка различных ракурсов. И всё равно не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку. Было игровое столкновение, один из игроков весьма картинно упал, а другой получил предупреждение. Если применять ту же логику, то в эпизоде, когда Обляков забивал первый гол, футболист гостей вообще должен был получать прямую красную. Поэтому затруднительно понять логику арбитра.
Но в то же время важно подчеркнуть, что вторую карточку Фернандес получил абсолютно заслуженно. Болельщикам ЦСКА наверняка досадно осознавать, что один из лидеров подвёл команду сразу в двух матчах — с "Оренбургом" и следующем с "Локомотивом", который Фернандес пропустит из-за дисквалификации. Поэтому доводы о том, какой замечательный парень Фернандес, в данной ситуации звучат нелепо. «Сидя» на карточке, футболист не имеет морального права так фолить.
Получается, что весь сыр-бор в прессе и соцсетях не из-за второй карточки и удаления Фернандеса, а из-за решения о первом предупреждении и непоследовательности в действиях главного судьи", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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