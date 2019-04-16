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Краснодар
ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Андрей Созин: не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об одном из ключевых эпизодов матча 22-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — "Оренбург", связанных с удалением защитника хозяев Марио Фернандеса.

"Об удалении Фернандеса высказались все — игроки, тренеры, специалисты, арбитры. У каждого своя версия произошедшего. Я пересмотрел запись важных моментов матча не меньше десяти раз, с десятка различных ракурсов. И всё равно не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку. Было игровое столкновение, один из игроков весьма картинно упал, а другой получил предупреждение. Если применять ту же логику, то в эпизоде, когда Обляков забивал первый гол, футболист гостей вообще должен был получать прямую красную. Поэтому затруднительно понять логику арбитра.

Но в то же время важно подчеркнуть, что вторую карточку Фернандес получил абсолютно заслуженно. Болельщикам ЦСКА наверняка досадно осознавать, что один из лидеров подвёл команду сразу в двух матчах — с "Оренбургом" и следующем с "Локомотивом", который Фернандес пропустит из-за дисквалификации. Поэтому доводы о том, какой замечательный парень Фернандес, в данной ситуации звучат нелепо. «Сидя» на карточке, футболист не имеет морального права так фолить.

Получается, что весь сыр-бор в прессе и соцсетях не из-за второй карточки и удаления Фернандеса, а из-за решения о первом предупреждении и непоследовательности в действиях главного судьи", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандес Созин ЦСКА Оренбург
Сегодня, 06:32
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#2  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 07:04)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Тут можно прямо и коротко-Егорову "занесли" из Депо.Причём немало и давненько.
То,что ЛОКО будет в ЛЧ уже не поддаётся никакому сомнению,и пусть Шпалыч не вы.бывается,типа ещё семь игр.
Да хоть десять,если тебя тащат судьи!


--------------------
Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 06:59)
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  •  (2)

уроды пи.дерские


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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