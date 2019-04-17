Дмитрий Кириченко: навязывать Евсееву свою точку зрения я и не стремился

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал, что общался с нынешним тренером команды Вадимом Евсеевым после своей отставки.– Ну что вы! Мы давно знаем друг друга, играли вместе и в сборной, и в "Сатурне".– Нет. Там же остались мои помощники, они могут ответить на любые вопросы. Навязывать Евсееву свою точку зрения я и не стремился. Зачем? Приедет – сам разберется. В такой момент незамыленный взгляд лишь на пользу.– Так и есть. Мы тщательно контролировали их функциональное состояние, все тренировки проводили с датчиками. Проблема "Уфы" была точно не в "физике".– В психологии. К сожалению, не удалось убедить футболистов, что они могут играть намного качественнее. Самый лучший помощник в этой ситуации – положительный результат. Можно что угодно говорить, но только набранные очки придают игрокам уверенности.