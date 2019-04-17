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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Кириченко: навязывать Евсееву свою точку зрения я и не стремился

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал, что общался с нынешним тренером команды Вадимом Евсеевым после своей отставки.

– Были у вас сомнения – звонить Евсееву или нет?

– Ну что вы! Мы давно знаем друг друга, играли вместе и в сборной, и в "Сатурне".

– Об "Уфе" вас расспрашивал?

– Нет. Там же остались мои помощники, они могут ответить на любые вопросы. Навязывать Евсееву свою точку зрения я и не стремился. Зачем? Приедет – сам разберется. В такой момент незамыленный взгляд лишь на пользу.

– В первом же интервью он отметил, что игроки хорошо готовы физически.

– Так и есть. Мы тщательно контролировали их функциональное состояние, все тренировки проводили с датчиками. Проблема "Уфы" была точно не в "физике".

– А в чем?

– В психологии. К сожалению, не удалось убедить футболистов, что они могут играть намного качественнее. Самый лучший помощник в этой ситуации – положительный результат. Можно что угодно говорить, но только набранные очки придают игрокам уверенности.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Уфа Кириченко Евсеев
Сегодня, 06:31
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