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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Кокорин - Паку: хотел бы с вами помириться и извиниться по-человечески

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к чиновнику Минпромторга Денису Паку, пострадавшему в инциденте с его участием и выступающему в роли свидетеля в деле.

"Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральные и материальные ущербы. Если есть возможность, хотел бы с вами помириться, извиниться по-человечески. Уверен, что мы друг друга поймём", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 17:47
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(2)
#12  Gotikaoleg   (Сегодня, 19:09)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже запел по другому. Саша раньше нужно было думать
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#11  Zoldaten   (Сегодня, 18:32)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
DROOZD,
Конский вы курили. Прямо на арене своей, всем кагалом вашим
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#10  ALLEXSCV   (Сегодня, 18:31)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
кацо,
просек как Гулиев отмазался, тоже решился, но поздно. Сопливых целуют вовремя.
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
#9  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 18:30)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно вот - такая мысль ему пришла только на 6 месяце в СИЗО?
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 18:24)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: LLM
Сашка понял где надо ссать. С водилой он не хотел извиниться и помириться по-человечески. )))



а он лично водилу и не трогал
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:17)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
поздно хотелка проснулась
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#6  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:06)
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Zoldaten,
Я так понимаю,что конский вы курили?ну или раскуривали


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#5  Zoldaten   (Сегодня, 18:04)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
DROOZD,
вам виднее, свиным куекурителям
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#4  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:03)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Zoldaten,
Или раскурить собачий куй вечной дружбы


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:56)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LLM
Сашка понял где надо ссать. С водилой он не хотел извиниться и помириться по-человечески. )))

А он этого утырка и не трогал.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Zoldaten   (Сегодня, 17:55)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Кокорин корейцу Паку:

Предлагаю вместе съесть "собаку мира"...
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#1  LLM   (Сегодня, 17:51)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Сашка понял где надо ссать. С водилой он не хотел извиниться и помириться по-человечески. )))
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
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