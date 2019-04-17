Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал"

Россия РПЛ 2018/19
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17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (3)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (3)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (16)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (16)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
07:13
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал"
Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Проявлял ли я агрессию после того, как Мамаев нанёс мне удар? Подраться я с ним не хотел. Но все эти действия были „подошёл-ударил-убежал“, мне было интересно, почему так. Тем более, я никого не оскорблял", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
"Проявлял ли я агрессию после того, как Мамаев нанёс мне удар? Подраться я с ним не хотел. Но все эти действия были „подошёл-ударил-убежал“, мне было интересно, почему так. Тем более, я никого не оскорблял", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
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