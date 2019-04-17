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ЦСКА
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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал"

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Проявлял ли я агрессию после того, как Мамаев нанёс мне удар? Подраться я с ним не хотел. Но все эти действия были „подошёл-ударил-убежал“, мне было интересно, почему так. Тем более, я никого не оскорблял", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 19:04
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