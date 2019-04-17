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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что полузащитник команды Аяз Гулиев сегодня тренировался в общей группе.

"Я думаю, эта инициатива принадлежит Кононову, потому что команда играет в непонятно какой футбол. Аяза уже наказали деньгами, но дело не в этом. Самое главное — он понял, что так себя вести нельзя. Можно и в тюрьму посадить, можно и отлучить от футбола, контракт порвать, вариантов много. Но еще раз повторю, парень понял, что нельзя себя так вести в быту, и в команде. Я знал, что его переведут обратно. Если бы команда шла в лидерах, то сто процентов уверен, что Гулиева и близко к команде не подпустили, но сейчас такое положение. Нужны очки, чтобы бороться за Лигу Европу.

Сильнее ли Гулиев Глушакова? Вы знаете, он пока ничего не показал. Я вижу в нем только старание, у парня нет равнодушия, но не более. Думаю, Глушакова он не сильнее. Да, Денис много потерял в физическом плане, потому что ему за тридцать. Такие нагрузки в этом возрасте тяжело переносить, но Глушаков пока выглядит прилично", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
Теги: Рейнгольд Спартак Гулиев
Сегодня, 19:34
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