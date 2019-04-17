Россия РПЛ 2018/19
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Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (3)
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Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что полузащитник команды Аяз Гулиев сегодня тренировался в общей группе.
"Я думаю, эта инициатива принадлежит Кононову, потому что команда играет в непонятно какой футбол. Аяза уже наказали деньгами, но дело не в этом. Самое главное — он понял, что так себя вести нельзя. Можно и в тюрьму посадить, можно и отлучить от футбола, контракт порвать, вариантов много. Но еще раз повторю, парень понял, что нельзя себя так вести в быту, и в команде. Я знал, что его переведут обратно. Если бы команда шла в лидерах, то сто процентов уверен, что Гулиева и близко к команде не подпустили, но сейчас такое положение. Нужны очки, чтобы бороться за Лигу Европу.
Сильнее ли Гулиев Глушакова? Вы знаете, он пока ничего не показал. Я вижу в нем только старание, у парня нет равнодушия, но не более. Думаю, Глушакова он не сильнее. Да, Денис много потерял в физическом плане, потому что ему за тридцать. Такие нагрузки в этом возрасте тяжело переносить, но Глушаков пока выглядит прилично", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
"Я думаю, эта инициатива принадлежит Кононову, потому что команда играет в непонятно какой футбол. Аяза уже наказали деньгами, но дело не в этом. Самое главное — он понял, что так себя вести нельзя. Можно и в тюрьму посадить, можно и отлучить от футбола, контракт порвать, вариантов много. Но еще раз повторю, парень понял, что нельзя себя так вести в быту, и в команде. Я знал, что его переведут обратно. Если бы команда шла в лидерах, то сто процентов уверен, что Гулиева и близко к команде не подпустили, но сейчас такое положение. Нужны очки, чтобы бороться за Лигу Европу.
Сильнее ли Гулиев Глушакова? Вы знаете, он пока ничего не показал. Я вижу в нем только старание, у парня нет равнодушия, но не более. Думаю, Глушакова он не сильнее. Да, Денис много потерял в физическом плане, потому что ему за тридцать. Такие нагрузки в этом возрасте тяжело переносить, но Глушаков пока выглядит прилично", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
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