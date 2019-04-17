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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Алиса Казьмина хочет вернуть Аршавина или получать алименты - 4 миллиона в месяц

В среду, 17 апреля, в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось первое заседание по делу о разводе экс-нападающего "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой.

Суд предоставил супругам 1,5 месяца на примирение.

"Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Для этого по нашим подсчетам Аршавин должен платить 2 млн. рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание супруги. Сегодня по решению суда мы получим исполнительный лист на временное содержание дочери на сумму 340 тыс. рублей. Пока идет судебный процесс, Аршавин будет выплачивать эти деньги, а в итоге, я надеюсь, мы добьемся ежемесячного содержания в 4 млн. рублей для Алисы и Есении.

Мы надеемся, что Андрей согласится сесть за стол переговоров с пока еще законной женой, и они найдут в себе силы помириться. Пусть они еще нарожают хоть 25 детей, мы будем только рады. Конечно, Алиса видит новости, где ее муж развлекается с другими женщинами. Ей больно, но у них трое детей, в любом случае она будет пытаться сохранить семью", - цитиру ет адвоката Казьминой Александру Добровинскую "Комсомольская Правда".
Сегодня, 22:05
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#7  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:34)
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online
Болеет за:
«Амкар»
Это нормально.Примерно полгодовой заработок президента(согласно декларации).
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 22:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Разгар чемпионата, а новости, как у бульварной жёлтой газетёнки.
Раньше поинтереснее было.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пошли все на фиг, на всех по закону не более 50 % зарплаты. Дети понятно, а этих прошман...ок никто содержать не должен.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 22:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zloy
Откуда трое со второй? вроде только дочь, адвокат счетовод))) алименты на детей, при чем тут содержание прост.ки?

Я в акуе. Двое детей из троих у Алисы от прежнего мужа, а алименты на них платить должен Аршавин?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  zloy   (Сегодня, 22:26)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
Откуда трое со второй? вроде только дочь, адвокат счетовод))) алименты на детей, при чем тут содержание прост.ки?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 22:23)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Аршавин ныне сколько зарабатывает? Он первой жене платит к тому же. Насколько я знаю законы, он сейчас должен отстёгивать половину нынешней зарплаты.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:10)
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online

Алиса Казьмина хочет вернуть Аршавина
По гарантии - производителю, на фабрику маленьких членов joy


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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