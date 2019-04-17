Россия РПЛ 2018/19
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Алиса Казьмина хочет вернуть Аршавина или получать алименты - 4 миллиона в месяц
В среду, 17 апреля, в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось первое заседание по делу о разводе экс-нападающего "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой.
Суд предоставил супругам 1,5 месяца на примирение.
"Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Для этого по нашим подсчетам Аршавин должен платить 2 млн. рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание супруги. Сегодня по решению суда мы получим исполнительный лист на временное содержание дочери на сумму 340 тыс. рублей. Пока идет судебный процесс, Аршавин будет выплачивать эти деньги, а в итоге, я надеюсь, мы добьемся ежемесячного содержания в 4 млн. рублей для Алисы и Есении.
Мы надеемся, что Андрей согласится сесть за стол переговоров с пока еще законной женой, и они найдут в себе силы помириться. Пусть они еще нарожают хоть 25 детей, мы будем только рады. Конечно, Алиса видит новости, где ее муж развлекается с другими женщинами. Ей больно, но у них трое детей, в любом случае она будет пытаться сохранить семью", - цитиру ет адвоката Казьминой Александру Добровинскую "Комсомольская Правда".
Суд предоставил супругам 1,5 месяца на примирение.
"Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Для этого по нашим подсчетам Аршавин должен платить 2 млн. рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание супруги. Сегодня по решению суда мы получим исполнительный лист на временное содержание дочери на сумму 340 тыс. рублей. Пока идет судебный процесс, Аршавин будет выплачивать эти деньги, а в итоге, я надеюсь, мы добьемся ежемесячного содержания в 4 млн. рублей для Алисы и Есении.
Мы надеемся, что Андрей согласится сесть за стол переговоров с пока еще законной женой, и они найдут в себе силы помириться. Пусть они еще нарожают хоть 25 детей, мы будем только рады. Конечно, Алиса видит новости, где ее муж развлекается с другими женщинами. Ей больно, но у них трое детей, в любом случае она будет пытаться сохранить семью", - цитиру ет адвоката Казьминой Александру Добровинскую "Комсомольская Правда".
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