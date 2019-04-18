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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

У защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился ребенок

В семье защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого и его супруги Ольги родился сын.

"Я самый счастливый! Спасибо любимая! Спасибо за сына! Я вас очень сильно люблю", — написал Ракицкий в инстаграме.

Теги: Зенит Ракицкий
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#1  zenit1970  Петербург (Сегодня, 16:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Молодец Ярик !!!!Везде успевает laughing Поздравляю!!!!
Регистрация: 6.03.2008 [жалоба]
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