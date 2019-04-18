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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе

Экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков похвалил нападающего ЦСКА Федора Чалова.

"Он забивает больше всех. Чалов сейчас хорош. Он доказал это и в Лиге чемпионов. Мне очень симпатична его манера игры. Форвард ЦСКА постоянно нацелен на ворота и ищет свои моменты. Быстрый, резкий - у него всё есть, чтобы не только возглавлять список бомбардиров РПЛ, но и забивать в сильнейших европейских лигах", - цитирует Кержакова Спорт уик-энд.
Теги: Кержаков Чалов
Вчера, 23:09
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#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 00:16)
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В казино, как кокорен.
ПиСи: нашли, у кого спрашивать - у Глагола!!! Он все знает про то, как обосраться именно в Европе!


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  serge59  Москва (Сегодня, 00:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Может и заиграть если этим летом уедет...но кто ж его отпустит...сейчас много денег не дадут, а гнидер захочет много...вот года через три, пропитавшись напрочь РПЛовским духом, уедет и также быстренько вернется...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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