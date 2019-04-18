Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:51
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы
Вчера, 23:16
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (5)
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (5)
Вчера, 23:09
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (2)
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (2)
Вчера, 22:27
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Вчера, 22:13
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
Вчера, 21:38
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Вчера, 21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Вчера, 20:36
Илья Кутепов успешно перенес операцию (2)
Илья Кутепов успешно перенес операцию (2)
Вчера, 19:25
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Вчера, 18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Вчера, 18:27
Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару (1)
Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару (1)
Вчера, 18:15
Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (1)
Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (1)
Вчера, 17:50
Садио Мане: я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги
Садио Мане: я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги
Вчера, 17:49
"Уфа" представила проект своего нового стадиона (фото) (4)
"Уфа" представила проект своего нового стадиона (фото) (4)
Вчера, 17:11
AS: Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико" (1)
AS: Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико" (1)
Вчера, 16:41
"Айнтрахт" выкупил Луку Йовича у "Бенфики" (1)
"Айнтрахт" выкупил Луку Йовича у "Бенфики" (1)
Вчера, 16:26
У защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился ребенок (8)
У защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился ребенок (8)
Вчера, 16:16
Массимо Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения (фото) (4)
Массимо Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения (фото) (4)
Вчера, 15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
Вчера, 15:08
Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" (12)
Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" (12)
Вчера, 14:18
Материалы об избиении Гулиевым пешехода переданы в главное следственное управление МВД (11)
Материалы об избиении Гулиевым пешехода переданы в главное следственное управление МВД (11)
Вчера, 14:12
На матч "Локомотив" - ЦСКА проданы все билеты (1)
На матч "Локомотив" - ЦСКА проданы все билеты (1)
Вчера, 13:17
Сергей Семак: переход Скопинцева в "Зенит" не обсуждался (2)
Сергей Семак: переход Скопинцева в "Зенит" не обсуждался (2)
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе
Экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков похвалил нападающего ЦСКА Федора Чалова.
"Он забивает больше всех. Чалов сейчас хорош. Он доказал это и в Лиге чемпионов. Мне очень симпатична его манера игры. Форвард ЦСКА постоянно нацелен на ворота и ищет свои моменты. Быстрый, резкий - у него всё есть, чтобы не только возглавлять список бомбардиров РПЛ, но и забивать в сильнейших европейских лигах", - цитирует Кержакова Спорт уик-энд.
"Он забивает больше всех. Чалов сейчас хорош. Он доказал это и в Лиге чемпионов. Мне очень симпатична его манера игры. Форвард ЦСКА постоянно нацелен на ворота и ищет свои моменты. Быстрый, резкий - у него всё есть, чтобы не только возглавлять список бомбардиров РПЛ, но и забивать в сильнейших европейских лигах", - цитирует Кержакова Спорт уик-энд.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.