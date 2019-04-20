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ЦСКА
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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Гурам Аджоев: матч в Уфе получился тяжёлым, никто и не настраивался на лёгкую прогулку

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Уфой" в матче 24-го тура РПЛ.

"Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но, повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой", - цитирует Аджоева издание "Чемпионат"
Теги: Аджоев
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