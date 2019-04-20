Гурам Аджоев: матч в Уфе получился тяжёлым, никто и не настраивался на лёгкую прогулку

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Уфой" в матче 24-го тура РПЛ."Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но, повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой", - цитирует Аджоева издание "Чемпионат"