Россия РПЛ 2018/19
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"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
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"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
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Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Гурам Аджоев: матч в Уфе получился тяжёлым, никто и не настраивался на лёгкую прогулку
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Уфой" в матче 24-го тура РПЛ.
"Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но, повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой", - цитирует Аджоева издание "Чемпионат"
"Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но, повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой", - цитирует Аджоева издание "Чемпионат"
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