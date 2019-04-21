Бранислав Иванович: сегодня мы сделали большой шаг, но "Зенит" еще не чемпион

Опытный защитник петербургского клуба Бранислав Иванович прокомментировал итоги эмоционального матча против "Краснодара", который закончился победой "Зенита" в дополнительное время.– Да, я думаю, что это была очень хорошая, классная игра. Это одна из лучших игр, что у нас получилась в этом сезоне. Было всё: эмоции, хорошие моменты, комбинации. Конечно, это была большая игра для нас.– Мы хорошо подготовились к игре, и начали этот матч хорошо. Были готовы к высокому прессингу соперника и прессинговали сами, зная, где слабые стороны у "Краснодара". Очень много моментов мы создали благодаря хорошей и компактной игре всей команды. Отработали хорошо всю игру: от её начала до конца.– Знаете, у нас было столько моментов, что я думаю, мы сыграли лучшую нашу игру в этом сезоне. Говорю это со стороны игрока "Зенита". Конечно, за это мы должны быть благодарны сегодняшнему результату.– Нет, я так не считаю. У нас через 3-4 дня снова игра, потом выезд. Конечно, сегодня мы сделали большой шаг, но математически шансы у наших преследователей еще остались.– Ух, какая статистика! У меня не было такой информации. Мы знали, что Артем в последние игры очень много работает на команду, спускается ниже своей зоны, где он опасен. Сегодня, я думаю, он сыграл классно. Мы всегда в команде верим в него, и у нас нет к нему каких-либо вопросов. Неважно, кто забивает, ведь мы – команда. Главное для нас – добиваться результата.www.rusfootball.info