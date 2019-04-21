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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Бранислав Иванович: сегодня мы сделали большой шаг, но "Зенит" еще не чемпион

Опытный защитник петербургского клуба Бранислав Иванович прокомментировал итоги эмоционального матча против "Краснодара", который закончился победой "Зенита" в дополнительное время.

– Уже утихли эмоции от такой концовки и игры в целом?
– Да, я думаю, что это была очень хорошая, классная игра. Это одна из лучших игр, что у нас получилась в этом сезоне. Было всё: эмоции, хорошие моменты, комбинации. Конечно, это была большая игра для нас.

– Ожидали, что игра будет столь открытой? Было забито 5 мячей.
– Мы хорошо подготовились к игре, и начали этот матч хорошо. Были готовы к высокому прессингу соперника и прессинговали сами, зная, где слабые стороны у "Краснодара". Очень много моментов мы создали благодаря хорошей и компактной игре всей команды. Отработали хорошо всю игру: от её начала до конца.

– Результат закономерен? Не была бы ничья более логичным исходом?
– Знаете, у нас было столько моментов, что я думаю, мы сыграли лучшую нашу игру в этом сезоне. Говорю это со стороны игрока "Зенита". Конечно, за это мы должны быть благодарны сегодняшнему результату.

– Можно сказать, что "Зенит" с таким отрывом уже фактически чемпион?
– Нет, я так не считаю. У нас через 3-4 дня снова игра, потом выезд. Конечно, сегодня мы сделали большой шаг, но математически шансы у наших преследователей еще остались.

– Подкалывали Дзюбу, что последние полгода в чемпионате забивает только "Краснодару"?
– Ух, какая статистика! У меня не было такой информации. Мы знали, что Артем в последние игры очень много работает на команду, спускается ниже своей зоны, где он опасен. Сегодня, я думаю, он сыграл классно. Мы всегда в команде верим в него, и у нас нет к нему каких-либо вопросов. Неважно, кто забивает, ведь мы – команда. Главное для нас – добиваться результата.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Зенит Краснодар Иванович
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