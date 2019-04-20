Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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В Вологде избили подростка из-за его любви к "Локомотиву"

В Вологде неизвестный избил подростка из-за симпатии последнего к футбольному клубу "Локомотив".

Видео и избиением появилось на YouTube. На нем видно, что некий молодой человек избивает лежачего подростка руками и ногами. Жертва не оказывает сопротивления и лишь закрывает лицо от ударов. В концовке нападавший произносит фразу: "Добро пожаловать в ад!"

"Вчера нам поступило это видео, в ходе мониторинга данная информация была выявлена. По данному факту была зарегистрирована информация и назначена служебная проверка. Вчера вечером был установлен ряд граждан, которые причастны к размещению и участвовали на данной видеозаписи", - цитирует представителя УМВД России по Вологодской области канал "Звезда".
Теги: Локомотив
Сегодня, 11:38
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#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:28)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Азиатская страна. Тут ничего уже не сделаешь.

Т.е. тебе, азиату, неизвестно, что подобное происходит как раз не в Азии, а в другой части континента?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  Nastroenie  Москва (Сегодня, 12:03)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Азиатская страна. Тут ничего уже не сделаешь.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 11:49)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Так то по делу, ответил за нечистоплотность лохов, но не подобным же образом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 11:46)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
https://rg.ru/2019/04/20/poiavilos-video-epizoda-za-minutu-do-draki-kokorina-s-chinovnikom.html?ref=Strossle
За минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, - написала женщина. - Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло.
Сами посмотрите и убедитесь, что футболисты вообще не обращали на Пака внимание, а он сам настойчиво нарывался на мордобой... rage
Давайте поможем восторжествовать справедливости, распространяйте эту информацию везде, хватит им париться в тюрьме за столь незначительное прегрешение...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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