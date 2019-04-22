Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
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Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (18)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (18)
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Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
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Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Поблекший «Ростов» и другие. Сборная неудачников 24-го тура
Футболисты Карпина, которые обломали дончанам борьбу за пятое место, сулящее еврокубки, неудачники в составе новоиспеченных чемпионов и участников московского дерби, а также гениальный Мелкадзе
Сергей Песьяков, «Ростов»
После победы над «Спартаком» у команды Карпина была возможность побороться за пятое место, с которого можно попасть в Лигу Европы, но игру против преследовавшего их «Оренбурга» дончане провалили. В том числе – и вратарь. Песьяков привёз второй пропущенный мяч, после которого было уже совсем тяжело что-нибудь исправить. На этот делал акцент и Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Валерий Кичин, «Енисей»
Оба мяча пришли с фланга левого защитника красноярского клуба. Сначала он не смог остановить Рассказова, а затем сам подарил мяч Мельгарехо. В тонущем «Енисее» непросто найти худшего игрока, но Кичин старательно упрощает задачу журналистам и болельщикам, как это было в той же встрече с «Уралом».
Урош Спаич, «Краснодар»
Оба центральных защитника «быков» сыграли неудачно. Если бы не подвиги Сафонова, попавшего в сборную лучших игроков тура, «Зенит» снял бы все вопросы ещё в стартовые 15 минут и роскошной развязки в исполнении Дзюбы мы бы не увидели. У Спаича ни одного отбора и уйма проигранных единоборств.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Скандинавский защитник «армейцев» ошибся в ключевом эпизоде. Когда Игнатьев подавал в штрафную, в которой находился только один игрок «Локомотива», Магнуссон занял неправильную позицию и не помешал Хёведесу расстрелять Акинфеева с пары шагов.
Мирал Самарджич, «Крылья Советов»
Может быть, Сергей Рыжиков и справился бы с выстрелом Кирилла Панченко со средней дистанции, но Самарджич спутал все планы своему же вратарю – рикошет от защитника дезориентировал голкипера и лишил его шансов потащить.
Игорь Смольников, «Зенит»
Правый защитник питерцев выглядит как слабая часть этого «Зенита». Пока на фланг Смольникова не оказывалось особенного давления, на него можно было и не обращать внимания, поскольку впереди Игорь предлагал себя не очень активно, но вот во втором тайме, когда «Краснодар» прибавил, стало очевидно, что россиянин справляется совсем неважно.
Георгий Мелкадзе, «Спартак»
После невзрачной игры против самой слабой команды нашей лиги финансовые запросы Мелкадзе кажутся особо забавными. Агент Роман Орещук записал несколько минут игры Георгия и наглядно продемонстрировал, насколько полузащитник был продуктивен на поле. Что называется, без комментариев.
Иван Пауревич, «Уфа»
Почему-то не мешал забивающему в комфортных условиях Бакаеву, хотя по позиции именно Пауревич должен был накрывать второй темп атаки. Да и по поводу слалома Горбатенко через всё поле – вопросы сюда же. Понятно, что это была контратака, но с кого за такое спрашивать, если не с опорника?
Матиас Норманн, «Ростов»
Сначала забил в свои, хотя активного давления на норвежца после подачи не шло, а ещё ошибся в центре поля, после чего «Оренбург» убежал в очередную голевую атаку и сделал счёт 3:0. На совести скандинавского полузащитника – два пропущенных.
Понсе, «Анжи»
Саданул выше ворот в эпизоде, когда нужно было только попасть в створ – голкипер лежал на газоне и не мог помешать нападающему Махачкалы. Кроме этого, невпопад симулировал, обрывая и так редкие наступления «Анжи».
Артур Саркисов, «Енисей»
Появился на поле на исходе часа, заменив Соболева, получил через пару минут травму и продолжить игру не смог. Всё бы ничего, только замен у Красноярска больше не было – и полчаса «Енисею» пришлось играть в меньшинстве. Очевидно, не о таком усилении мечтал Аленичев.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сергей Песьяков, «Ростов»
После победы над «Спартаком» у команды Карпина была возможность побороться за пятое место, с которого можно попасть в Лигу Европы, но игру против преследовавшего их «Оренбурга» дончане провалили. В том числе – и вратарь. Песьяков привёз второй пропущенный мяч, после которого было уже совсем тяжело что-нибудь исправить. На этот делал акцент и Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Валерий Кичин, «Енисей»
Оба мяча пришли с фланга левого защитника красноярского клуба. Сначала он не смог остановить Рассказова, а затем сам подарил мяч Мельгарехо. В тонущем «Енисее» непросто найти худшего игрока, но Кичин старательно упрощает задачу журналистам и болельщикам, как это было в той же встрече с «Уралом».
Урош Спаич, «Краснодар»
Оба центральных защитника «быков» сыграли неудачно. Если бы не подвиги Сафонова, попавшего в сборную лучших игроков тура, «Зенит» снял бы все вопросы ещё в стартовые 15 минут и роскошной развязки в исполнении Дзюбы мы бы не увидели. У Спаича ни одного отбора и уйма проигранных единоборств.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Скандинавский защитник «армейцев» ошибся в ключевом эпизоде. Когда Игнатьев подавал в штрафную, в которой находился только один игрок «Локомотива», Магнуссон занял неправильную позицию и не помешал Хёведесу расстрелять Акинфеева с пары шагов.
Мирал Самарджич, «Крылья Советов»
Может быть, Сергей Рыжиков и справился бы с выстрелом Кирилла Панченко со средней дистанции, но Самарджич спутал все планы своему же вратарю – рикошет от защитника дезориентировал голкипера и лишил его шансов потащить.
Игорь Смольников, «Зенит»
Правый защитник питерцев выглядит как слабая часть этого «Зенита». Пока на фланг Смольникова не оказывалось особенного давления, на него можно было и не обращать внимания, поскольку впереди Игорь предлагал себя не очень активно, но вот во втором тайме, когда «Краснодар» прибавил, стало очевидно, что россиянин справляется совсем неважно.
Георгий Мелкадзе, «Спартак»
После невзрачной игры против самой слабой команды нашей лиги финансовые запросы Мелкадзе кажутся особо забавными. Агент Роман Орещук записал несколько минут игры Георгия и наглядно продемонстрировал, насколько полузащитник был продуктивен на поле. Что называется, без комментариев.
2,5 минуты из игры Мелкадзе ????посчитайте спринты, ускорения и отборы. Дай бог чтоб он остался лет на 5 в Спартаке и обязательно в основном составе. pic.twitter.com/ik9hQwaUiJ— Орещук Роман (@papanin02) April 21, 2019
Иван Пауревич, «Уфа»
Почему-то не мешал забивающему в комфортных условиях Бакаеву, хотя по позиции именно Пауревич должен был накрывать второй темп атаки. Да и по поводу слалома Горбатенко через всё поле – вопросы сюда же. Понятно, что это была контратака, но с кого за такое спрашивать, если не с опорника?
Матиас Норманн, «Ростов»
Сначала забил в свои, хотя активного давления на норвежца после подачи не шло, а ещё ошибся в центре поля, после чего «Оренбург» убежал в очередную голевую атаку и сделал счёт 3:0. На совести скандинавского полузащитника – два пропущенных.
Понсе, «Анжи»
Саданул выше ворот в эпизоде, когда нужно было только попасть в створ – голкипер лежал на газоне и не мог помешать нападающему Махачкалы. Кроме этого, невпопад симулировал, обрывая и так редкие наступления «Анжи».
Артур Саркисов, «Енисей»
Появился на поле на исходе часа, заменив Соболева, получил через пару минут травму и продолжить игру не смог. Всё бы ничего, только замен у Красноярска больше не было – и полчаса «Енисею» пришлось играть в меньшинстве. Очевидно, не о таком усилении мечтал Аленичев.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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