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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Рыков: может, кто-то с неба помог против "Крыльев"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков рассказал о своих впечатлениях после долгожданной победе в чемпионате. "Бело-голубые" при своих болельщиках обыграли самарские "Крылья Советов" (1:0):

- Мы уже все штанги оббили, где-то вратари хорошо играли, сегодня же забили после рикошета — ну, должно же было нам повезти. У клуба был день рождения, а также недавно случилось горе с генеральным директором… Может быть, кто-то с неба нам помог в этой игре, - приводят слова защитника "Известия"
Теги: Рыков Динамо Крылья Советов
Сегодня, 09:41
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 10:26)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
В Питере вас спасет только чудо.Ну или очередной предвзятый арбитр,как в первом круге.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 10:20)
  • +1
  •  (1)

Больше тренироваться надо, а не ждать манны небесной
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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