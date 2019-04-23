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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится

Осман Кадиев прокомментировал финансовые сложности махачкалинского клуба:

- Генеральный директор "Анжи" поговорил с Александром Дюковым. Он хороший и позитивный человек и старается помочь, но нельзя требовать тех вещей, которые он не может сделать.

Дюков обещал помочь академии "Анжи", но сказал, что без внимания и помощи от властей Дагестана будет тяжело выжить. Мы это и сами прекрасно знаем. Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.

На протяжении всей первой части сезона 17 туров постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики.

Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: "Не можем прийти, извините". Просто наплевательское отношение.

Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр – он привел сына в академию "Анжи". Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол.

Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс может не нравиться половине игроков премьер-лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям.

Источник: sport24
Теги: Анжи Дюков
Сегодня, 15:09
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(1)
#4  Barmaley   (Сегодня, 16:39)
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online

Предлагаю простое и идеальное решение. Вернуть клубу Анжи название "Динамо" Махачкала и не долбать мозги честным людям. Тогда и деньги будут на месте и проблем будет меньше. Первый шаг- все конфискованные у алигархов деньги Росгвардией Дагестана пускать на развитие футбола.Можно еще братьев Магомедовых потрясти чуток.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто они хоккей больше любят


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:19)
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Болеет за:
«Рубин»
Интересное отношение...клуба к Областному правительству. Почему областной бюджет должен содержать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбольный клуб?! Это же не футбольная школа для детей. Ребята по контрактам работают, так пусть добывают себе хлеб своим трудом, а то ходят с протянутой рукой по гос предприятиям.
И остальным клубам так же надо перекрыть гос финансирование.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 16:02)
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online
Болеет за:
ЦСКА
В идеале клубы должны быть на самофинансировании и их бюджеты удалены от госфинансирования. Местные бюджеты не должны содержать клубы с многомиллионными зарплатами. Эти деньги более нужнее для социальных нужд населения.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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