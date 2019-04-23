Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится
Осман Кадиев прокомментировал финансовые сложности махачкалинского клуба:
- Генеральный директор "Анжи" поговорил с Александром Дюковым. Он хороший и позитивный человек и старается помочь, но нельзя требовать тех вещей, которые он не может сделать.
Дюков обещал помочь академии "Анжи", но сказал, что без внимания и помощи от властей Дагестана будет тяжело выжить. Мы это и сами прекрасно знаем. Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.
На протяжении всей первой части сезона 17 туров постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики.
Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: "Не можем прийти, извините". Просто наплевательское отношение.
Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр – он привел сына в академию "Анжи". Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол.
Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс может не нравиться половине игроков премьер-лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям.
Источник: sport24
- Генеральный директор "Анжи" поговорил с Александром Дюковым. Он хороший и позитивный человек и старается помочь, но нельзя требовать тех вещей, которые он не может сделать.
Дюков обещал помочь академии "Анжи", но сказал, что без внимания и помощи от властей Дагестана будет тяжело выжить. Мы это и сами прекрасно знаем. Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.
На протяжении всей первой части сезона 17 туров постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики.
Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: "Не можем прийти, извините". Просто наплевательское отношение.
Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр – он привел сына в академию "Анжи". Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол.
Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс может не нравиться половине игроков премьер-лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям.
Источник: sport24
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