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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Сергей Прядкин: матч за Суперкубок планируем провести именно на "Динамо"

Президент РПЛ Сергей Прядкин – о календаре на финиш этого сезона и о Суперкубке в начале сезона следующего. 30-й тур чемпионата России-2018/19 пройдет в воскресенье, 26 мая

"У руководства УК "Динамо", которая занимается стадионом в Петровском парке, есть серьезные планы на проведение матча 30-го тура, в котором бело-голубые встретятся с "Арсеналом". Если поле будет подготовлено должным образом, если его примет комиссия, матч пройдет в Петровском парке. Это важно и для лиги – мы планируем проведением матча за Суперкубок именно на арене "Динамо", и матч открытия для обновленной арены – серьезная проверка", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин
Вчера, 23:09
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#1  Сибирячок   (Вчера, 23:22)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего у вас не выйдет. Лучше в Катаре проведите.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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