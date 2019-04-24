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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался

Бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" Владимир Быстров рассказал о своих отношениях с владельцами клубов, в которых он играл.

– Вы на своем футбольном веку повидали многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…

– …Сулейман Керимов. Я же и в "Анжи" играл.

– Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?

– Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку…

Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.

С Леонидом Федуном никогда не общались.

– Вам больше нравится подход Галицкого, делающего ставку на подготовку резерва, или "Зенита", закупающего звездных легионеров?

– В "Зените" совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится?

"Ман Сити" или "Ливерпуль" вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный.

Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.

Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.

"Советский спорт"
Теги: Быстров Миллер Галицкий Федун
Сегодня, 09:48
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4
(2)
#4  колокольчик  москва (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
хороший руководитель и дальше - в зените совершенно неправильный подход ((
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#3  fd65   (Сегодня, 10:18)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А с Мюллером же каждый день общается....., ведь в один день родились...., это ж факт общеизвестный.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 10:06)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно сказал кроме того что Миллер хороший руководитель!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 09:55)
  • +3
  •  (3)

кто бы не любил игромана Петржелу - но он своих ставил все таки. а лучше всех был Морозов. для меня именно его Зенит является лучшим. минимум средств - максимум результата
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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