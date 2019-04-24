Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался
Бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" Владимир Быстров рассказал о своих отношениях с владельцами клубов, в которых он играл.
– Вы на своем футбольном веку повидали многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…
– …Сулейман Керимов. Я же и в "Анжи" играл.
– Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?
– Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку…
Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.
С Леонидом Федуном никогда не общались.
– Вам больше нравится подход Галицкого, делающего ставку на подготовку резерва, или "Зенита", закупающего звездных легионеров?
– В "Зените" совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится?
"Ман Сити" или "Ливерпуль" вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный.
Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.
Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.
"Советский спорт"
– Вы на своем футбольном веку повидали многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…
– …Сулейман Керимов. Я же и в "Анжи" играл.
– Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?
– Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку…
Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.
С Леонидом Федуном никогда не общались.
– Вам больше нравится подход Галицкого, делающего ставку на подготовку резерва, или "Зенита", закупающего звездных легионеров?
– В "Зените" совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится?
"Ман Сити" или "Ливерпуль" вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный.
Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.
Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.
"Советский спорт"
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