Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался

Бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" Владимир Быстров рассказал о своих отношениях с владельцами клубов, в которых он играл.– …Сулейман Керимов. Я же и в "Анжи" играл.– Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку…Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.С Леонидом Федуном никогда не общались.– В "Зените" совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится?"Ман Сити" или "Ливерпуль" вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный.Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.