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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Сергей Силкин: думаю, "Зенит" без пяти минут чемпион

Сергей Силкин: думаю, "Зенит" без пяти минут чемпион Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 25-го тура Премьер-Лиги против "Зенита" (0:2).

- О матче:

Пока "Зенит" играл в полсилы "Динамо" не подпускало соперников к воротам, команда Сергея Семака изначально играла в среднем темпе, но как только питерцы прибавили - всё сразу рухнуло... а с учётом того, что играли без нападающих, в атаке было всё беззубо, за исключением момента на первых минутах у Фёдора Черных, которого прозевали защитники хозяев поля.

- О словах Дзюбы после первого тайма: "Динамо" всегда играет на атаку, а к нам приехали - ввосьмером защищаются":

Москвичи на самом деле вышли на эту игру без номинальных нападающих. Наверное, рассчитывали на 0:0, ну или на эпизод, в котором можно было бы убежать, но там кроме Черных убежать никто и не мог, потому что остальные скоростными качествами не обладают. А забил бы Чернов... играл могла пойти по иному сценарию, а может, "Зенит" ещё раньше бы встрепенулся. Мне кажется, что выход с первых минут без нападающих... команда была обречена.

- О чемпионской гонке и борьбе за попадание в Лигу чемпионов:

Я думаю, "Зенит" без пяти минут чемпион, потому что они не теряют очки, после зимнего перерыва они очень заметно увеличили отрыв от второго места. Питерцы не показывают фееричной игры, но стабильно набирают очки. А борьба за второе-третье место развернётся между "Локомотивом", ЦСКА, "Спартаком" и "Краснодаром", фаворита выделить здесь сложно, все играют нестабильно.

- О словах заместитель гендиректора "Динамо" Роман Широков: "У "Ростова" и "Оренбурга" составы не сильнее, чем у "Динамо", но они борются за еврокубки"

Считаю, что Широков и Хохлов должны работать в одной упряжке, разногласий тут быть не должно. Получается, что люди в одной команде, но всё время идёт какая-то критика. Непонятно. И дело тут не в том, чьи составы сравнивать. Если работаешь в "Динамо" - нужно работать на благо "Динамо". Ты только закончил играть, определённой профессии нет, но уже сделаны несколько заявлений как по академии, так и по главной команде. Нужно работать, улучшать состав в том числе, но ничего ведь сделано не было. Критика голословна, как я считаю.

- О предстоящей игре "Динамо" против "Ахмата":

У "Динамо" все игры кубковые, необходимо набирать очки, чтобы себя обезопасить. Будем надеяться, что команда победит.
Теги: Силкин Динамо Зенит
Сегодня, 00:37
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