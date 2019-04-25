"Крылья Советов" - "Урал": стали известны стартовые составы

Россия РПЛ 2018/19
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16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (32)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (32)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
00:58
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Вчера, 23:58
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (9)
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (9)
Вчера, 23:17
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
"Крылья Советов" - "Урал": стали известны стартовые составы
"Крылья Советов" и "Урал" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.
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