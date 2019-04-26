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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча

Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов высказался о результате матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского

"В течение первых 15 минут встречи было видно, что что-то не то в игре "Спартака". Нужно было делать коррективы, пусть ребята разбираются, еще есть матчи, но так играть нельзя", — заявил Баженов.

Матч Премьер
Теги: Спартак Баженов Арсенал Тула
Сегодня, 09:28
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