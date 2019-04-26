Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча

Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов высказался о результате матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского"В течение первых 15 минут встречи было видно, что что-то не то в игре "Спартака". Нужно было делать коррективы, пусть ребята разбираются, еще есть матчи, но так играть нельзя", — заявил Баженов.