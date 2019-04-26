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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Сергей Горлукович: игра - дерьмо! С какого вообще фига Кононов попал в "Спартак"?

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович раскритиковал Олега Конова после поражения от тульского "Арсенала" (0:3).

"Слушайте, о чем тут говорить? Ругать кого-то персонально из игроков? Зачем? Игра – дерьмо! Точка.

Для чего убирали Карреру? Я не знаю. Человек сделал команду чемпионом спустя 16 лет. Во втором сезоне стал третьим. Ну и зачем увольняли? Наверное, кто-то хотел подзаработать. Нашли кандидатуру тренера, которая кого-то устраивала. Чего тут рассуждать? Время все показывает. Не надо ничего выдумывать. В любом случае, давайте дождемся конца чемпионата. А потом сравним результаты. Вот и все. Впереди пять туров.

С какого фига Кононов попал в "Спартак"? Вот этот вопрос у меня возникал. На каком основании его выбрали? Наверное, что-то хотели от него увидеть. Что лежало в основе приглашения? Заслуживал он или нет — это не мое дело. Задавайте вопрос тем, кто его звал в "Спартак", — цитирует Горлуковича "Спорт-экспресс".
Теги: Спартак Арсенал Тула Горлукович Кононов Каррера
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