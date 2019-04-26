Они доминировали над «Спартаком». Сборная лучших игроков 25-го тура РПЛ

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
00:40
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Они доминировали над «Спартаком». Сборная лучших игроков 25-го тура РПЛ
Тульский «Арсенал» уничтожил дома команду Кононова и делегировал в сборную главных звёзд больше всего представителей. О Комбарове здорового человека, зверском Мирзове и Кадири, который первый раз играл за Тулу в центре обороны.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Если бы не молодой вратарь, в Грозном команде Мусаева не пришлось бы довольствоваться даже ничьей. Старт игры получился тяжёлым для «Краснодара», и только благодаря спасениям вратаря гости пропустили всего один мяч. Особенно классным получился сейв после прохода Бериши.
Виктор Альварес, «Арсенал»
Крайние защитники Тулы игру против «Спартака» затащили, по-другому и не скажешь. Альварес совершил четыре отбора и перехвата, закошмарил Мельгарехо, который в итоге показал худшие цифры по потерям среди «красно-белых», а ещё не дал развернуться впереди Айртону.
Мохаммед Кадири, «Арсенал»
Можно было поставить на эту позицию и Беляева из тех же «пушкарей» - он заслужил не меньше. Но Кадири до этого не играл в Туле на позиции центрального защитника (только в опорной зоне), так что его подвиги ещё круче. Центральные защитники «Арсенала» позволили лишь один раз опасно пробить Зе Луишу после углового, а в остальном у «Спартака» не было шансов.
Егор Сорокин, «Рубин»
Возможно, центральный защитник был частично виноват в пропущенном голе, который забил Круговой (Сорокин мог сыграть на перехвате), но Егор исправился, оформив ответный мяч в ворота «Уфы», благодаря чему Казань избежала поражения.
Теперь Сорокин с пятью забитыми голами лучший бомбардир «Рубина». И кто бы мог подумать в начале сезона, что сложится именно так, ведь защитник только начинал в основе, а в команде ещё играл Азмун.
Кирилл Комбаров, «Арсенал»
Сделал голевую передачу на Кангву, несколько раз классно обострял в первом тайме, пока «Арсенал» ещё активно наваливался на соперника. На фоне своего брата Кирилл выглядел игроком другого уровня. Может, и Дмитрию пора подальше от столицы, чтобы открыть второе дыхание?
Андрей Егорычев, «Урал»
В прошлом туре он забил самый быстрый гол в текущем сезоне, а в игре против «Крыльев» (во многом определяющей – и «Урал», и «Крылья» борются за право не играть в стыках) заработал пенальти, с которого был оформлен победный гол.
Ризиуан Мирзов, «Арсенал»
Уничтожал «Спартак». Сначала отдал голевую на Ткачёва, прострелившего с близкого расстояния Максименко, а затем заработал пенальти на неповоротливом Айртоне. Отнял у Джорджевича мяч и сам взялся исполнить одиннадцатиметровый. Всё закончилось хорошо, Мирзов забил, так что Резиуан стал героем Тулы на эту неделю.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Отдал голевую на Фарфана и вообще показал очень неплохие цифры в игре против «Ростова» - у него пять передач под удар и шесть обводок. Может, Алексей потихоньку выходит на свой уровень образца чемпионского сезона «Локо»?
Артём Дзюба, «Зенит»
Игра с «Динамо» для «Зенита» складывалась не очень легко (в первом тайме у Петербурга вообще не было преимущества), но после перерыва Дзюба зарешал: сначала забил с передачи Жиркова сам, а затем сбросил мяч Азмуну, которому только и оставалось попасть с двух метров в пустые ворота. Лучший российский игрок 2018-го продолжает разрывать.
Фарфан, «Локомотив»
Пока Фёдор Смолов полировал лавку (Сёмин толком не объяснил, почему российский форвард не появился на поле), списанная звезда Фарфан неожиданно выдал отличную игру против «Ростова». Перуанец оформил дубль и гарантировал «железнодорожникам» более-менее спокойную борьбу за Лигу Чемпионов – дончане были последним серьёзным соперником москвичей в чемпионате.
Александр Соболев, «Енисей»
Наконец-то грохнуло и молодое дарование, арендованное Красноярском у «Крыльев». Когда уже никто не ждал ничего хорошего от «Енисея», команда Аленичева победила «Оренбург», а Соболев сделал оба гола: сначала он заработал пенальти и реализовал его, а потом отдал голевую на Кутьина. Вот такому Соболеву по плечу выиграть конкуренцию у Корниленко.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт «Краснодара», soccernews, «Чемпионат»
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Если бы не молодой вратарь, в Грозном команде Мусаева не пришлось бы довольствоваться даже ничьей. Старт игры получился тяжёлым для «Краснодара», и только благодаря спасениям вратаря гости пропустили всего один мяч. Особенно классным получился сейв после прохода Бериши.
Виктор Альварес, «Арсенал»
Крайние защитники Тулы игру против «Спартака» затащили, по-другому и не скажешь. Альварес совершил четыре отбора и перехвата, закошмарил Мельгарехо, который в итоге показал худшие цифры по потерям среди «красно-белых», а ещё не дал развернуться впереди Айртону.
Мохаммед Кадири, «Арсенал»
Можно было поставить на эту позицию и Беляева из тех же «пушкарей» - он заслужил не меньше. Но Кадири до этого не играл в Туле на позиции центрального защитника (только в опорной зоне), так что его подвиги ещё круче. Центральные защитники «Арсенала» позволили лишь один раз опасно пробить Зе Луишу после углового, а в остальном у «Спартака» не было шансов.
Егор Сорокин, «Рубин»
Возможно, центральный защитник был частично виноват в пропущенном голе, который забил Круговой (Сорокин мог сыграть на перехвате), но Егор исправился, оформив ответный мяч в ворота «Уфы», благодаря чему Казань избежала поражения.
Теперь Сорокин с пятью забитыми голами лучший бомбардир «Рубина». И кто бы мог подумать в начале сезона, что сложится именно так, ведь защитник только начинал в основе, а в команде ещё играл Азмун.
Кирилл Комбаров, «Арсенал»
Сделал голевую передачу на Кангву, несколько раз классно обострял в первом тайме, пока «Арсенал» ещё активно наваливался на соперника. На фоне своего брата Кирилл выглядел игроком другого уровня. Может, и Дмитрию пора подальше от столицы, чтобы открыть второе дыхание?
Андрей Егорычев, «Урал»
В прошлом туре он забил самый быстрый гол в текущем сезоне, а в игре против «Крыльев» (во многом определяющей – и «Урал», и «Крылья» борются за право не играть в стыках) заработал пенальти, с которого был оформлен победный гол.
Ризиуан Мирзов, «Арсенал»
Уничтожал «Спартак». Сначала отдал голевую на Ткачёва, прострелившего с близкого расстояния Максименко, а затем заработал пенальти на неповоротливом Айртоне. Отнял у Джорджевича мяч и сам взялся исполнить одиннадцатиметровый. Всё закончилось хорошо, Мирзов забил, так что Резиуан стал героем Тулы на эту неделю.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Отдал голевую на Фарфана и вообще показал очень неплохие цифры в игре против «Ростова» - у него пять передач под удар и шесть обводок. Может, Алексей потихоньку выходит на свой уровень образца чемпионского сезона «Локо»?
Артём Дзюба, «Зенит»
Игра с «Динамо» для «Зенита» складывалась не очень легко (в первом тайме у Петербурга вообще не было преимущества), но после перерыва Дзюба зарешал: сначала забил с передачи Жиркова сам, а затем сбросил мяч Азмуну, которому только и оставалось попасть с двух метров в пустые ворота. Лучший российский игрок 2018-го продолжает разрывать.
Фарфан, «Локомотив»
Пока Фёдор Смолов полировал лавку (Сёмин толком не объяснил, почему российский форвард не появился на поле), списанная звезда Фарфан неожиданно выдал отличную игру против «Ростова». Перуанец оформил дубль и гарантировал «железнодорожникам» более-менее спокойную борьбу за Лигу Чемпионов – дончане были последним серьёзным соперником москвичей в чемпионате.
Александр Соболев, «Енисей»
Наконец-то грохнуло и молодое дарование, арендованное Красноярском у «Крыльев». Когда уже никто не ждал ничего хорошего от «Енисея», команда Аленичева победила «Оренбург», а Соболев сделал оба гола: сначала он заработал пенальти и реализовал его, а потом отдал голевую на Кутьина. Вот такому Соболеву по плечу выиграть конкуренцию у Корниленко.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт «Краснодара», soccernews, «Чемпионат»
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.