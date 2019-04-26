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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
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16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Совет директоров "Спартака" выразил поддержку Кононову. Он останется на следующий сезон

Совет директоров "Спартака" выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову.

Под руководством этого специалиста будет формироваться состав команды на следующий сезон.

"Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести "Спартак" к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
Теги: Спартак Кононов
Сегодня, 15:28
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15
(4)
#15  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 17:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
LEGOLAS-22,
замечательно)))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#14  Катрапс  Россия (Сегодня, 16:50)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, всё, теперь попрёт, ёптыть...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#13  лад  USSR (Сегодня, 16:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Логичное решение Совета директоров. Не хотят терять лицо. Иные выводы поставили бы под сомнение их предыдущее решение по Кононову.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#12  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (4)

Совет директоров выразил страшную поддержку Кононову.

Потом облил его бензином и поджег
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#11  EditLw Ru   (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (6)

Если судьи помогать НЕ будут то прощай еврокубки...
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
#10  Apant1   (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (4)

Это не Спартак, пусть новое название себе придумают
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#9  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:12)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
...что-то я не припомню, что бы у Кононова в Краснодаре раскрылся кто-то из молодых!!! кажется именно по этому Галицкий и отправил его в отставку, что при нем не заиграл ни один из воспитанников его академии!
так что по окончании сезона, Кононова логично также отправить в отставку!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#8  Sergeevich   (Сегодня, 16:01)
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Отличная новость для всех!.. Кроме Спартака.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#7  pasha  Ленинград (Сегодня, 15:59)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Болельщики не только Спартака,но и других клубов РФПЛ горячо поддерживают это решение!!! Хватит скоропалительных выводов!!! Кононову- карт-бланш!!!!


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#6  Denx   (Сегодня, 15:55)
  • +4
  •  (6)

АХАХАХА Я НЕ МОГУ АХАХАХА
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#5  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:53)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Каррера случайно не этим начинал заниматься когда его уволили? Обновлением команды с привлечением воспитанников?логики ,как всегда никуя....


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#4  oksva  Спб (Сегодня, 15:51)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
Федунизм он такой...
Если банально поразмвслить, Наилька виноват в том, что в Туле обосрались в три ияча? Не спорю он тоже достоин пинка, но ***... проебвл же Пиджак.

Пока Федун не разгонит окружающую команду шайку с большими ложками - толку не будет . И дело не в тренере , кого не поставь - эти жирные коты будут процветать , Интересно , что Федун ( как не крути ) умнейший финансист , умеющий зарабатывать деньги , терпит этих кровососов - бездарей , или сам таковым является пока " дремлет " Алекперов ? Надежда на то , что именно А психанёт и даст пинка под жопу всей этой братии . Расчистить эти " авгиевы конюшни " - вот что необходимо для построения Команды . Медицинский штаб - расстрелять в первую очередь , затем - селекционный отдел .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 15:46)
  • -2
  •  (4)

отличные новости!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:38)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Федунизм он такой...
Если банально поразмвслить, Наилька виноват в том, что в Туле обосрались в три ияча? Не спорю он тоже достоин пинка, но ***... проебвл же Пиджак.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 15:34)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Очень хорошо.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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