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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы!

Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал решение об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента клуба, а Сергея Родионова - с должности спортивного директора.

- Сегодня стало известно, что Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут "Спартак" после этого сезона. Прокомментируете?

- Да вы что! Какая шокирующая новость. Большая неожиданность для меня, неприятно это слышать. Это два прекрасных человека, плоть от плоти спартаковцы.

- Какой вам запомнилась работа с ними?

- Тем, с каким уважением они к ней относились. Всегда помогали мне, успокаивали. С их стороны я чувствовал абсолютную поддержку.

"СЭ"
Теги: Спартак Родионов Рианчо
Сегодня, 18:30
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6
(2)
#6  Irbis   (Сегодня, 19:28)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Нужны перемены спартачку как мы б не срались но Спартак должен в Европе нормально выступать а для этого нужны Огромные перемены
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:47)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
ну вон Царь тоже спартаковец. но его чего-то никто не зовет в Спартак. а почему?потому что он не потянет ни одну из должностей. так и тут. за былые заслуги что ты спартаковец - никто терпеть не станет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 18:46)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
По ходу, спартак совсем разваливается, если уходят люди, с кем связаны последние успехи команды, на ком держалась организация клуба, великие традиции и дух.
Ребята спартаковцы, срач срачем, но я вам выражаю своё сочувствие, чисто по-человечески, держитесь. disappointed


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 18:45)
  • 0
  •  (4)

как же этот допаеб меня заепал.... не человек, а жополиз!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Александр  Тверь (Сегодня, 18:37)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
КОНОНОВ ПОХОРОНИЛ СПАРТАК!!!
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 18:35)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Всегда помогали мне, успокаивали

пипец какие трогательные отношения,на ручках не качали случайно?..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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