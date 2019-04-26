Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы!

Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал решение об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента клуба, а Сергея Родионова - с должности спортивного директора.- Да вы что! Какая шокирующая новость. Большая неожиданность для меня, неприятно это слышать. Это два прекрасных человека, плоть от плоти спартаковцы.- Тем, с каким уважением они к ней относились. Всегда помогали мне, успокаивали. С их стороны я чувствовал абсолютную поддержку.