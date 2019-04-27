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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Денис Глушаков сообщил, что не знает о планах "Спартака" уволить его

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что клуб хочет его уволить.

Хавбек заявил, что ничего не знает об этих слухах.

"Я не комментирую. Только закончил тренироваться. Даже не читал", - цитирует Глушакова "Говорит Москва".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:04
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(3)
#13  DROOZD  брянск (Сегодня, 21:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак-навсегда,
Каррера чемпионством расколол болельщиков с фанатами?
Да на него болелы всех клубов рпл (вместе взятые+утекай,солоз и витькИ)меньше гонят ,чем измайловские долбойопы


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 21:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не переживай, Денис, ты без работы не останешься, женский коллектив из Баковки уже ждёт тебя. Так что забирай оба комода с трофеями, и туда, в бабье царство кровавого карлика. Про спартак забудь, он уже не жилец, тебе даже где-то повезло, что свалишь оттуда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  F.Totti.   (Сегодня, 21:08)
  • -5
  •  (7)

А тебе и не скажет никто,просто перед фактом поставят
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#10  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
oksva,
Вот именно! Болельщики понимают. А фанаты только иногда... Увы, за их счёт с подачи Карреры поклонники Спартака расколоты. И разума в этом крайне мало. Сплошные эмоции. Легко поддаются фанаты.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#9  Vladimir Kondakov   (Сегодня, 20:56)
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online

На пенсию и гнать самогон,всё-таки какой-никакой бизнес.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#8  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 20:49)
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: ДЯДЬКА
По телефону СМСку жди.

Так он и ждет. Зэпэху.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#7  rjevsky   (Сегодня, 20:38)
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online

звони чехам, срочно!
Регистрация: 25.02.2019 [жалоба]
#6  LIAZ677   (Сегодня, 20:29)
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Да кто ж тебя уволит.Ты как Титаник, непотопляем.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#5  oksva  Спб (Сегодня, 20:26)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
КБ болельщики , как бы не относиться к Глушаку - неужели вы на полном серьёзе считаете его виновником всех бед Спартака ? Ну , глупо ведь . Выходим без него , лучше стало ? Не в нём дело , дело в прихлебателях вокруг команды . Кто там ответственный за медицину, кто ведает кадровыми вопросами и по связям с общественностью , кто отвечает за билетную программу ? Вот кого надо гнать . А что Глушаков ? Мелкадзе , Ломовицкий , Ташаев , Гулиев - лучше ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#4  Mitryas   (Сегодня, 20:20)
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Обыкновенное свинское поведение, тебя просто кинут лошара
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#3  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 20:13)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Господи, неужели это когда-нибудь произойдет?!!!
Убрали бы год назад и всё было бы нормально!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#2  Гринч  СПб (Сегодня, 20:10)
  • 0
  •  (10)

Узнаешь...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:05)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
По телефону СМСку жди.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
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