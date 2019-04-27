Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал ничейный результат в гостевом матче чемпионата России против "Динамо" (0:0).– По сегодняшней игре счет закономерен: пара моментов была у нас, пара у "Динамо".– Не хватило исполнительского мастерства.– Я думаю, что сейчас каждая команда с двенадцатого по шестое место могут бороться за Лигу Европы. А что касается следующего матча, сейчас немного отдохнем, наберемся сил и будем готовиться. Не думаю, что этот матч будет отличаться от других, потому что предыдущие матчи и в Махачкале, и где бы то ни было, все как последние, потому что все команды решают свои задачи.– Это Нобель Арустамян утку закинул.