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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал ничейный результат в гостевом матче чемпионата России против "Динамо" (0:0).

– Как оцените результат?

– По сегодняшней игре счет закономерен: пара моментов была у нас, пара у "Динамо".

– Почему не удалось их реализовать?

– Не хватило исполнительского мастерства.

– "Ахмату" предстоит трудная игра с "Зенитом". Учитывая, что вы боретесь за Лигу Европы, наверняка потеря очков в матче с "Динамо" огорчает?

– Я думаю, что сейчас каждая команда с двенадцатого по шестое место могут бороться за Лигу Европы. А что касается следующего матча, сейчас немного отдохнем, наберемся сил и будем готовиться. Не думаю, что этот матч будет отличаться от других, потому что предыдущие матчи и в Махачкале, и где бы то ни было, все как последние, потому что все команды решают свои задачи.

– Сегодня всех повеселил инцидент с уткой, которая прилетела на поле.

– Это Нобель Арустамян утку закинул.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Ахмат Динамо
Вчера, 22:25
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#2  Schweinsteiger   (Вчера, 23:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, ничего, молодец, хорошо накинул))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Тонкий юмор, браво Олег.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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