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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

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Антон Шунин: уверен, что после возвращения на родной стадион у "Динамо" будет много побед

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после ничьей в матче 26-го тура чемпионата Украины против "Ахмата" (0:0) выразил надежду, что клуб до конца сезона успеет вернуться на родной стадион в Петровском парке.

– Показалось, что у "Динамо" была ставка на быстрый гол – первые двадцать минут команда провела великолепно.

– Действительно, казалось, что гол назревает и мы вот-вот забьем. Были моменты, но мы не забили и пошел какой-то спад. Есть моменты и надо их реализовывать. Хотел бы поддержать наших ребят атакующей линии и сказать им, что команда обязательно будет забивать.

– Календарь благоволит "Динамо", чтобы завершить сезон на хорошей ноте?

– Все в наших руках. Не важно с кем у нас остались матчи. Если смотреть на календарь, он у нас неплохой. Самый серьезный соперник из верхней части таблицы у нас остался только ЦСКА, остальные ниже, поэтому надо набирать очки.

– Согласны, что второй тайм остался за "Ахматом"? Это потому что соперник прибавил или у вашей команды силы закончлись?

– Не соглашусь. У нас тоже были хорошие моменты, как в первом тайме, так и во втором. Если бы забили, то игра поменялась бы.

– Не обидно, что сегодня пришло мало болельщиков?

– Будут победы, будет лучше место в таблице – придут и болельщики. Это объективно. Спасибо тем, кто приходит нас поддерживать. Мне хочется, чтобы они нами гордились, а это происходит только тогда, когда команда выигрывает.

– Есть информация, то последний домашний матч с "Арсеналом" команда проведет на новом стадионе.

– Мы очень давно ждем этого момента. Хочется вернуться домой, на свой стадион. Уверен, что с этого момента у нас будет много побед.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шунин Динамо Ахмат
Сегодня, 00:04
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